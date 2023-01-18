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Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/donbass-1845635345.html
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:24
2023-01-18T09:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 123 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845626951.html
https://ria.ru/20230117/zaytsevo-1845562106.html
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:24 18.01.2023 (обновлено: 09:25 18.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

В Донецке заявили, что украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 123 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела Горловки
Вчера, 08:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Украинские войска обстреляли Зайцево
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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