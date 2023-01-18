https://ria.ru/20230118/donbass-1845635345.html

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.01.2023

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:24

2023-01-18T09:24

2023-01-18T09:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 123 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.

https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845626951.html

https://ria.ru/20230117/zaytsevo-1845562106.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк