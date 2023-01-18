https://ria.ru/20230118/diplomatiya-1845678181.html
Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров
Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров
Российская сторона считает, что ей нет необходимости проявлять инициативу на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе и по взаимодействию с... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:06
2023-01-18T12:06
2023-01-18T12:06
в мире
сергей лавров
россия
совет европы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона считает, что ей нет необходимости проявлять инициативу на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе и по взаимодействию с Советом Европы, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я думаю, в принципе, на данном этапе нам нет нужды какие-то инициативы проявлять на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе закрыл взаимодействие с Советом Европы, которым так все гордились", - сказал он. "Более того, в Совете Европы есть несколько десятков конвенций, которые не требуют быть членом Совета Европы, но позволяют участвовать в этих конвенциях, так вот Запад и здесь решил отменять Россию, строит дискриминационные препятствия для участия наших представителей в работе соответствующих органов вот этих конвенций, которые открыты для не членов Совета", - пояснил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845675811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, совет европы
В мире, Сергей Лавров, Россия, Совет Европы
Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров
Лавров: Москве нет нужды проявлять инициативу там, где Запад сам закрыл взаимодействие