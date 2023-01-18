https://ria.ru/20230118/diplomatiya-1845678181.html

Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров

Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров

Российская сторона считает, что ей нет необходимости проявлять инициативу на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе и по взаимодействию с... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:06

2023-01-18T12:06

2023-01-18T12:06

в мире

сергей лавров

россия

совет европы

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона считает, что ей нет необходимости проявлять инициативу на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе и по взаимодействию с Советом Европы, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я думаю, в принципе, на данном этапе нам нет нужды какие-то инициативы проявлять на тех направлениях, которые Запад сам закрыл, в том числе закрыл взаимодействие с Советом Европы, которым так все гордились", - сказал он. "Более того, в Совете Европы есть несколько десятков конвенций, которые не требуют быть членом Совета Европы, но позволяют участвовать в этих конвенциях, так вот Запад и здесь решил отменять Россию, строит дискриминационные препятствия для участия наших представителей в работе соответствующих органов вот этих конвенций, которые открыты для не членов Совета", - пояснил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845675811.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, совет европы