https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

В Белоруссии вынесли приговор обвиняемым в сливе данных силовиков

В Белоруссии вынесли приговор обвиняемым в сливе данных силовиков - РИА Новости, 18.01.2023

В Белоруссии вынесли приговор обвиняемым в сливе данных силовиков

Минский городской суд заочно приговорил пятерых находящихся за рубежом обвиняемых в сливе в интернет данных силовиков к 12 годам лишения свободы каждого,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:26

2023-01-18T13:26

2023-01-18T13:26

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил пятерых находящихся за рубежом обвиняемых в сливе в интернет данных силовиков к 12 годам лишения свободы каждого, передает корреспондент РИА Новости. Дело по обвинению Янины Сазанович, Дмитрия Навоши, Валерии Занемонской, Ольги Высоцкой и Даниила Богдановича по статьям "разжигание вражды" и "незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных" было направлено в суд в октябре. "Окончательно назначить Богдановичу, Навоше, Сазанович, Занемонской, Высоцкой наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом 18 500 белорусских рублей (более 7 тысяч долларов) каждому", - заявила судья. Согласно решению суда, Навоша и Богданович должны отбывать наказание в колонии усиленного режима, остальные обвиняемые - в колонии общего режима. "Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании материальной компенсации и морального вреда, и с обвиняемых в общей сумме взыскано свыше 600 тысяч белорусских рублей (около 228 тысяч долларов). Их имущество оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты госпошлины, гражданских исков, штрафов", - сообщила Соколова журналистам после оглашения приговора.Прокурор обратила внимание, что ряд потерпевших решили направить причитающуюся им компенсацию на благотворительность – детским и социальным учреждениям.Она напомнила, что в среду пятеро обвиняемых по делу о сливе данных белорусских силовиков были признаны виновными в создании и администрировании ряда деструктивных Telegram-каналов, в которых незаконно распространялись данные правоохранителей, должностных лиц, судей и других людей, а также в умышленном возбуждении социальной вражды группой лиц. Прокурор констатировала, что обвиняемые приговорены к 12 годам лишения свободы и штрафам в 18 500 белорусских рублей (около 7 тысяч долларов). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Минский городской суд 12 декабря приступил к рассмотрению дела против администраторов Telegram-канала, публиковавшего данные силовиков, обвиняемые, ранее выехавшие из страны, в суд не явились, их интересы представляют адвокаты. Это дело было первым переданным в суд в рамках заочного специального производства. Государственный обвинитель попросил суд назначить пятерым обвиняемым по 12 лет лишения свободы каждому. По данным генпрокуратуры, "обвиняемые и иные лица не позднее августа 2020 года объединились в преступную группу, в составе которой создали и администрировали Telegram-канал "Черная книга Беларуси" (признан в республике экстремистским формированием) и другие аналогичные ресурсы". В ведомстве заявляли, что эта группа незаконно собрала и разместила в открытом доступе информацию о частной жизни и персональных данных сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Среди них – сотрудники милиции, работники прокуратуры, судьи, журналисты. После публикаций в отношении некоторых из них были совершены преступления, включая уничтожение и повреждение имущества, угрозы насилием. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам по статьям "акт терроризма", "геноцид", "наемничество", "измена государству", "диверсия", "создание экстремистского формирования либо участие в нем", "массовые беспорядки", "призывы к санкциям". Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.

https://ria.ru/20230117/sud-1845394557.html

https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html

https://ria.ru/20230116/kolesnikova-1845200993.html

https://ria.ru/20230117/yjnf-1845582390.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, александр лукашенко, в мире, минск