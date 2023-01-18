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МЧС Украины уточнило число погибших при авиакатастрофе в Броварах
МЧС Украины уточнило число погибших при авиакатастрофе в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
МЧС Украины уточнило число погибших при авиакатастрофе в Броварах
Четырнадцать человек погибли, еще 25 пострадали в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, сообщила в среду украинская госслужба по ЧС. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:45
2023-01-18T17:45
2023-01-18T17:53
украина
бровары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, еще 25 пострадали в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, сообщила в среду украинская госслужба по ЧС."Всего погибло 14 человек, из них один ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее в среду МЧС сообщало, что на месте крушения вертолета завершены поисково-спасательные работы.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Владимир Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета.По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845679589.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бровары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Украина, Бровары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
17:45 18.01.2023 (обновлено: 17:53 18.01.2023)
МЧС Украины уточнило число погибших при авиакатастрофе в Броварах
МЧС Украины: при авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек, из них один ребенок