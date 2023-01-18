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Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/broneavtomobili-1845755498.html
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей - РИА Новости, 18.01.2023
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей
Глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:43
2023-01-18T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
канада
киев
украина
анита ананд
алексей резников
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей."Сегодня министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, на Украине, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с министром обороны Алексеем Резниковым. Министр Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator", - говорится в сообщении на сайте канадского правительства.Отмечается, что передача бронемашин продиктована запросом от Киева. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, канада, киев, украина, анита ананд, алексей резников, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Канада, Киев, Украина, Анита Ананд, Алексей Резников, Сергей Лавров, Россия, НАТО
15:43 18.01.2023 (обновлено: 15:51 18.01.2023)
 
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей

Глава Минобороны Канады Ананд объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей.
"Сегодня министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, на Украине, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с министром обороны Алексеем Резниковым. Министр Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator", - говорится в сообщении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что передача бронемашин продиктована запросом от Киева. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаКиевУкраинаАнита АнандАлексей РезниковСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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