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Губернатор Подмосковья предложил создать белорусский промышленный хаб

Губернатор Подмосковья предложил создать белорусский промышленный хаб - РИА Новости, 18.01.2023

Губернатор Подмосковья предложил создать белорусский промышленный хаб

Подмосковье продолжает активное развитие отношений с Белоруссией. Губернатор региона Андрей Воробьев предложил создать мультипромышленный хаб для совместной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:26

2023-01-18T16:26

2023-01-18T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Подмосковье продолжает активное развитие отношений с Белоруссией. Губернатор региона Андрей Воробьев предложил создать мультипромышленный хаб для совместной работы. Власти республики отметили, что изучат возможности для этого. Такой информацией поделился посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, сообщил телеканал "360"."Губернатор предложил нашим крупным предприятиям подумать над созданием некоего промышленного хаба, где мы могли бы заниматься не только торговлей и сервисом, но и возродить кооперационные компетенции. Мы изучим потенциальные площадки и, возможно, в ближайшее время выйдем на договоренности", – заявил Крутой.Посол также предложил губернатору Подмосковья посетить Минск.Уже сейчас в регионе работает свыше 120 предприятий с участием белорусского капитала. Например, компания "С-компонент" активно развивается на территории особой экономической зоны "Дубна". Она будет выпускать металлизированные керамические подложки. В Воскресенске планируют открыть комбинат по созданию кабельной продукции "Белтелекабель". Таким образом появится порядка 140 новых рабочих мест. В производство вложили 600 миллионов рублей."Мы заинтересованы, чтобы этот перечень пополнялся новыми проектами, и приглашаем белорусские компании работать в Подмосковье. Предлагаем для размещения 66 индустриальных парков и пять особых экономических зон с преференциальным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта – от принятия решения до запуска", – подчеркнул Андрей Воробьев.Белорусская машиностроительная компания "Амкодор" также планирует активно развиваться в Подмосковье. Она будет заниматься техобслуживанием, ремонтом и продажей дорожно-строительной техники. Объем инвестиций составит более 100 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)