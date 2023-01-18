https://ria.ru/20230118/bank-1845827160.html

ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком

ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком - РИА Новости, 18.01.2023

ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком

Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:53

2023-01-18T19:53

2023-01-18T19:55

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", сообщил регулятор. "Встречайте "Экономикум" - игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета - Инфурсия - выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе игры управляющий центрального банка должен принимать решения по ключевой ставке, побороть инфляцию и даже найти грабителя банка. "Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет", - отмечает регулятор. Игру доступна для скачивания в AppStore и RuStore.

https://ria.ru/20230113/marketpleysy-1844626942.html

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2023

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экономика, центральный банк рф (цб рф)