https://ria.ru/20230118/bank-1845827160.html
ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком
ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком - РИА Новости, 18.01.2023
ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком
Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:53
2023-01-18T19:53
2023-01-18T19:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", сообщил регулятор. "Встречайте "Экономикум" - игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета - Инфурсия - выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе игры управляющий центрального банка должен принимать решения по ключевой ставке, побороть инфляцию и даже найти грабителя банка. "Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет", - отмечает регулятор. Игру доступна для скачивания в AppStore и RuStore.
https://ria.ru/20230113/marketpleysy-1844626942.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:53 18.01.2023 (обновлено: 19:55 18.01.2023)
ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком
ЦБ России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", сообщил
регулятор.
"Встречайте "Экономикум" - игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета - Инфурсия - выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе игры управляющий центрального банка должен принимать решения по ключевой ставке, побороть инфляцию и даже найти грабителя банка.
"Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет", - отмечает регулятор.
Игру доступна для скачивания в AppStore и RuStore.