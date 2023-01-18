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Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат - РИА Новости, 18.01.2023
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Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат - РИА Новости, 18.01.2023
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат
Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в сообщении министерства обороны Австралии. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T02:31
2023-01-18T02:31
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в сообщении министерства обороны Австралии. Отмечается, что австралийские военные не поедут на территорию Украины. Ранее украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру передать Киеву танки M1 Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, австралия, нато, m1 abrams
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Австралия, НАТО, M1 Abrams
02:31 18.01.2023
 
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат

Минобороны Австралии: австралийские военные примут участие в подготовке ВСУ в Британии

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в сообщении министерства обороны Австралии.
"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнерам в Соединенном Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев... Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) будет развернут в рамках операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.
Ранее украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру передать Киеву танки M1 Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 00:49
Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии
 
В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияАвстралияНАТОM1 Abrams
 
 
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