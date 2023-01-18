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Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат - РИА Новости, 18.01.2023
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат
Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в сообщении министерства обороны Австралии. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T02:31
2023-01-18T02:31
2023-01-18T02:31
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в сообщении министерства обороны Австралии. Отмечается, что австралийские военные не поедут на территорию Украины. Ранее украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру передать Киеву танки M1 Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830643470.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, австралия, нато, m1 abrams
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Австралия, НАТО, M1 Abrams
Минобороны Австралии заявило об участии в подготовке украинских солдат
Минобороны Австралии: австралийские военные примут участие в подготовке ВСУ в Британии