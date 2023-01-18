https://ria.ru/20230118/ataki-1845704081.html

ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении

ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2023

ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении

Подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на южно-донецком направлении сорвали атаки в направлении РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:17

2023-01-18T13:17

2023-01-18T13:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841580146_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_69865b7d381dc8d8994850f81327715f.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на южно-донецком направлении сорвали атаки в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожив до 90 украинских военных и 12 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика