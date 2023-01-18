https://ria.ru/20230118/ataki-1845704081.html
ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2023
ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении
Подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на южно-донецком направлении сорвали атаки в направлении РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:17
2023-01-18T13:17
2023-01-18T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота на южно-донецком направлении сорвали атаки в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожив до 90 украинских военных и 12 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:17 18.01.2023 (обновлено: 13:19 18.01.2023)
ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении в ДНР