https://ria.ru/20230118/artpodrazdeleniya-1845712280.html
Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки
Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки - РИА Новости, 18.01.2023
Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки
Авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:40
2023-01-18T13:40
2023-01-18T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки
Минобороны: российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки