https://ria.ru/20230118/artpodrazdeleniya-1845712280.html

Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки

Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки - РИА Новости, 18.01.2023

Российские войска поразили 76 артподразделений Украины за сутки

Авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:40

2023-01-18T13:40

2023-01-18T13:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы рф