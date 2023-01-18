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Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html
Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске
Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:04
2023-01-18T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются. Накануне Пушилин сообщил, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. Кроме того, под контроль российских военных перешла железнодорожная станция "Соль" в районе Соледара. "В Артемовске самом непосредственно штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, там ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются". - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Также, сообщил он, идут бои за городом Соледар. "Там ЧВК "Вагнер" продолжает продвигаться вперед", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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артемовск
соледар
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в мире, денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика
14:04 18.01.2023
 
Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин отметил продвижение российских военных в Артемовске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.
Накануне Пушилин сообщил, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. Кроме того, под контроль российских военных перешла железнодорожная станция "Соль" в районе Соледара.
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"В Артемовске самом непосредственно штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, там ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются". - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Также, сообщил он, идут бои за городом Соледар.
"Там ЧВК "Вагнер" продолжает продвигаться вперед", - отметил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинАртемовскСоледарДонецкая Народная Республика
 
 
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