https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html

Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске

Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске - РИА Новости, 18.01.2023

Пушилин заявил о продвижении российских военных в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:04

2023-01-18T14:04

2023-01-18T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются. Накануне Пушилин сообщил, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. Кроме того, под контроль российских военных перешла железнодорожная станция "Соль" в районе Соледара. "В Артемовске самом непосредственно штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, там ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются". - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Также, сообщил он, идут бои за городом Соледар. "Там ЧВК "Вагнер" продолжает продвигаться вперед", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика