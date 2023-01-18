https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845687680.html
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков
Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:33
2023-01-18T12:33
2023-01-18T12:33
здоровье - общество
оксана драпкина (врач)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий: по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков", - сказала Драпкина. Она пояснила, что антибиотикорезистентность по сути – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием. Это последствие связано с возможностью формирования микроорганизмами собственных "средств" защиты против воздействия антибиотиков, уточнила Драпкина. По ее словам, при антибиотикорезистентности наиболее сложно лечить заболевания, вызванные полирезистентными микроорганизмами, а также при наличии у пациента непереносимости препаратов, к которым чувствителен возбудитель заболевания. "Несмотря на то, что применение антибиотиков при целом ряде заболеваний, связанных с инфекцией, несет безусловную пользу как для отдельного человека, так и для человечества в целом, их использование должно быть обоснованным и рациональным", - подчеркнула специалист.
https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия
Здоровье - Общество, Оксана Драпкина (врач), Россия
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков
Врач Драпкина: неконтролируемый прием антибиотиков может сделать лечение неэффективным
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий: по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением.
"Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков", - сказала Драпкина.
Она пояснила, что антибиотикорезистентность по сути – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием. Это последствие связано с возможностью формирования микроорганизмами собственных "средств" защиты против воздействия антибиотиков, уточнила Драпкина.
По ее словам, при антибиотикорезистентности наиболее сложно лечить заболевания, вызванные полирезистентными микроорганизмами, а также при наличии у пациента непереносимости препаратов, к которым чувствителен возбудитель заболевания.
"Несмотря на то, что применение антибиотиков при целом ряде заболеваний, связанных с инфекцией, несет безусловную пользу как для отдельного человека, так и для человечества в целом, их использование должно быть обоснованным и рациональным", - подчеркнула специалист.