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Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
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Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков
Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:33
2023-01-18T12:33
здоровье - общество
оксана драпкина (врач)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий: по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков", - сказала Драпкина. Она пояснила, что антибиотикорезистентность по сути – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием. Это последствие связано с возможностью формирования микроорганизмами собственных "средств" защиты против воздействия антибиотиков, уточнила Драпкина. По ее словам, при антибиотикорезистентности наиболее сложно лечить заболевания, вызванные полирезистентными микроорганизмами, а также при наличии у пациента непереносимости препаратов, к которым чувствителен возбудитель заболевания. "Несмотря на то, что применение антибиотиков при целом ряде заболеваний, связанных с инфекцией, несет безусловную пользу как для отдельного человека, так и для человечества в целом, их использование должно быть обоснованным и рациональным", - подчеркнула специалист.
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здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия
Здоровье - Общество, Оксана Драпкина (врач), Россия
12:33 18.01.2023
 
Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков

Врач Драпкина: неконтролируемый прием антибиотиков может сделать лечение неэффективным

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий: по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением.
"Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков", - сказала Драпкина.
Она пояснила, что антибиотикорезистентность по сути – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием. Это последствие связано с возможностью формирования микроорганизмами собственных "средств" защиты против воздействия антибиотиков, уточнила Драпкина.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00Наука
Неоднозначные антибиотики. Как лекарства помогают супермикробам
По ее словам, при антибиотикорезистентности наиболее сложно лечить заболевания, вызванные полирезистентными микроорганизмами, а также при наличии у пациента непереносимости препаратов, к которым чувствителен возбудитель заболевания.
"Несмотря на то, что применение антибиотиков при целом ряде заболеваний, связанных с инфекцией, несет безусловную пользу как для отдельного человека, так и для человечества в целом, их использование должно быть обоснованным и рациональным", - подчеркнула специалист.
 
Здоровье - ОбществоОксана Драпкина (врач)Россия
 
 
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