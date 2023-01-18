https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845687680.html

Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков

Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023

Врач предостерег от неконтролируемого приема антибиотиков

Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:33

2023-01-18T12:33

2023-01-18T12:33

здоровье - общество

оксана драпкина (врач)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий: по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков", - сказала Драпкина. Она пояснила, что антибиотикорезистентность по сути – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием. Это последствие связано с возможностью формирования микроорганизмами собственных "средств" защиты против воздействия антибиотиков, уточнила Драпкина. По ее словам, при антибиотикорезистентности наиболее сложно лечить заболевания, вызванные полирезистентными микроорганизмами, а также при наличии у пациента непереносимости препаратов, к которым чувствителен возбудитель заболевания. "Несмотря на то, что применение антибиотиков при целом ряде заболеваний, связанных с инфекцией, несет безусловную пользу как для отдельного человека, так и для человечества в целом, их использование должно быть обоснованным и рациональным", - подчеркнула специалист.

https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия