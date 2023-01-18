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Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком
Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком
Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T21:56
2023-01-18T21:56
2023-01-18T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале представительства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845693238.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли поселок Александровка под Донецком
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Александровке пять снарядов натовского калибра