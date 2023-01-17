https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html

В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину

В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 17.01.2023

В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину

Пользователи Twitter болезненно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой политик поблагодарил Евросоюз за новый транш... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:38

2023-01-17T15:38

2023-01-17T16:13

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter болезненно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой политик поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро.Пользователи социальной сети напомнили главе государства, что деньги перечисляют не на безвозвратной основе, а также рассказали, чем грозит эта поддержка его стране."Почему ЕС выдает деньги стране, не входящей в союз?" — поинтересовался AFC202203."Самая крупная афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не закончится", — отметил oldskooljedi23."Лучшая схема по отмыванию денег!" — сыронизировал AbeVigoda12.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230117/ispaniya-1845484515.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845493609.html

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в мире, владимир зеленский, украина, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия