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В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 17.01.2023
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В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину
В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 17.01.2023
В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину
Пользователи Twitter болезненно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой политик поблагодарил Евросоюз за новый транш... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:38
2023-01-17T16:13
в мире
владимир зеленский
украина
европа
россия
евросоюз
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter болезненно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой политик поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро.Пользователи социальной сети напомнили главе государства, что деньги перечисляют не на безвозвратной основе, а также рассказали, чем грозит эта поддержка его стране."Почему ЕС выдает деньги стране, не входящей в союз?" — поинтересовался AFC202203."Самая крупная афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не закончится", — отметил oldskooljedi23."Лучшая схема по отмыванию денег!" — сыронизировал AbeVigoda12.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230117/ispaniya-1845484515.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
15:38 17.01.2023 (обновлено: 16:13 17.01.2023)
 
В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину

Пользователи Twitter рассказали Зеленскому, какое будущее ждет Украину из-за помощи ЕС

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter болезненно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой политик поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро.
Пользователи социальной сети напомнили главе государства, что деньги перечисляют не на безвозвратной основе, а также рассказали, чем грозит эта поддержка его стране.
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"Это кредит для выплаты другого кредита. Украина навсегда будет рабом своих спонсоров", — написала Mira_Shwartz.

"Почему ЕС выдает деньги стране, не входящей в союз?" — поинтересовался AFC202203.
"Самая крупная афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не закончится", — отметил oldskooljedi23.

"Мы устали поддерживать нацистский и жестокий режим. Граждане Европы выступают против этого. Только посмотрите на многочисленные демонстрации в европейских столицах против американской марионетки", — прокомментировала Eliamonterosso.

"Лучшая схема по отмыванию денег!" — сыронизировал AbeVigoda12.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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