Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zaytsevo-1845562106.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:59
2023-01-17T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/snaypery-1845004247.html
зайцево
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
17:59 17.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска выпустили по Зайцево восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Такая деятельность требует выдержки – снайпер об особенностях своей работы в зоне СВО
15 января, 14:52Специальная военная операция на Украине
Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала