https://ria.ru/20230117/zaytsevo-1845562106.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:59
2023-01-17T17:59
2023-01-17T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/snaypery-1845004247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска выпустили по Зайцево восемь снарядов натовского калибра