https://ria.ru/20230117/zaytsevo-1845562106.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:59

2023-01-17T17:59

2023-01-17T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230115/snaypery-1845004247.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк