https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845407669.html

В Запорожской области заявили, что ждущих киевскую власть становится меньше

В Запорожской области заявили, что ждущих киевскую власть становится меньше - РИА Новости, 17.01.2023

В Запорожской области заявили, что ждущих киевскую власть становится меньше

Людей, которые ждут возвращения украинской власти на территорию Запорожской области, становится все меньше, в том числе потому что население чувствует заботу... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:16

2023-01-17T12:16

2023-01-17T12:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Людей, которые ждут возвращения украинской власти на территорию Запорожской области, становится все меньше, в том числе потому что население чувствует заботу России, заявила глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. Романиченко объяснила, что среди жителей Запорожской области есть люди, "которые просто ждут", находясь под воздействием информационной войны, которую ведет Украина. По ее словам, одной из причин сокращения числа "ждунов" стал обстрел Васильевки украинскими войсками 4 января, когда пострадало 39 человек, семеро погибли. "У многих после этого события произошло переосмысление, которые ждали, которые называются "ждунами". Люди понимают, что со стороны Украины война идет, скорее, с мирным населением", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". "Исходя из работы, которую мы постоянно проводим, люди видят, что с нашей стороны есть полная поддержка, как социальными выплатами, гуманитарной помощью. Соответственно, с каждым днем таких людей (ждущих возвращения Украины – ред.) становится все меньше", - добавила она. При этом, по информации главы Васильевского района, если люди причастны каким-то образом к гибели или нанесению вреда мирным жителям, их судят по законам РФ. "Более чем уверена, что 90% людей, которых мы выдворяем, когда они будут уже на территории Украины, у них совершенно поменяется мнение, потому что то, что пишут в телеграм-каналах, это совершенно не так. И когда они будут на территории Украины, (будет – ред.) как было ранее – люди, испугавшись обстрелов, выезжали на ту сторону, а потом потратили все деньги и возвращаются домой, и многие говорят о том, что "да, действительно мы там никому не нужны, никто нас не поддерживает, каждый хочет нажиться", - рассказала Романиченко.

https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html

https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843680290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр