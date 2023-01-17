https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845352762.html

Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области

Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области

Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил РИА... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:33

2023-01-17T07:33

2023-01-17T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.Ситуация на линии фронта в этой области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки. Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил часть сил с этого участка фронта на восточное направление, в район Соледара и Артемовска.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html

россия

запорожье

запорожская область

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безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов