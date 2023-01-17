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Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845352762.html
Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области
Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области
Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил РИА... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:33
2023-01-17T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.Ситуация на линии фронта в этой области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки. Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил часть сил с этого участка фронта на восточное направление, в район Соледара и Артемовска.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html
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безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
07:33 17.01.2023 (обновлено: 08:43 17.01.2023)
 
Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области

Рогов: украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области

© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYУкраинские военные возле французской самоходной гаубицы CAESAR
Украинские военные возле французской самоходной гаубицы CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
Украинские военные возле французской самоходной гаубицы CAESAR. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года", — отметил Рогов.

По его словам, украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
Ситуация на линии фронта в этой области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки. Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил часть сил с этого участка фронта на восточное направление, в район Соледара и Артемовска.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
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