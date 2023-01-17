https://ria.ru/20230117/zanyatost-1845483977.html
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах
В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:27
2023-01-17T14:27
2023-01-17T14:43
общество
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул необходимость исправить эту ситуацию."Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20221219/zanyatost-1839820478.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, владимир путин, россия
Общество, Экономика, Владимир Путин, Россия
14:27 17.01.2023 (обновлено: 14:43 17.01.2023)
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах
Путин призвал решить проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах