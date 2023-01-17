https://ria.ru/20230117/zanyatost-1845483977.html

Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах

Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах - РИА Новости, 17.01.2023

Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах

В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:27

2023-01-17T14:27

2023-01-17T14:43

общество

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул необходимость исправить эту ситуацию."Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20221219/zanyatost-1839820478.html

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общество, экономика, владимир путин, россия