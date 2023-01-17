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Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах
В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:27
2023-01-17T14:43
общество
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул необходимость исправить эту ситуацию."Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат", - сказал глава государства.
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общество, экономика, владимир путин, россия
Общество, Экономика, Владимир Путин, Россия
14:27 17.01.2023 (обновлено: 14:43 17.01.2023)
 
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в некоторых регионах

Путин призвал решить проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин подчеркнул необходимость исправить эту ситуацию.
"Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат", - сказал глава государства.
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