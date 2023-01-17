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Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона
Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона - РИА Новости, 17.01.2023
Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил о первой личной встрече с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:43
2023-01-17T19:43
2023-01-17T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
марк милли
валерий залужный
сергей лавров
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил о первой личной встрече с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше, поблагодарил США за помощь, объяснил текущие нужды Киева. "Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного. Отмечается, что украинский военачальник поблагодарил своего американского коллегу за оказанную Киеву помощь и поддержку и описал ему текущие нужды украинских войск. Украинская и американская стороны неоднократно сообщали о регулярных контактах Залужного и Милли, которые до этого проходили в формате телефонных разговоров, в ходе которых обсуждалась военная помощь Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221230/glavkom-1842424923.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Милли, Валерий Залужный, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Украина, США, Россия, НАТО
Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона
Главком ВСУ Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона Милли