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Банк России запустил "валютный своп" по предоставлению юаней - РИА Новости, 17.01.2023
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Банк России запустил "валютный своп" по предоставлению юаней
Банк России запустил "валютный своп" по предоставлению юаней - РИА Новости, 17.01.2023
Банк России запустил "валютный своп" по предоставлению юаней
Банк России с 19 января запускает инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:45
2023-01-17T15:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банк России с 19 января запускает инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней, говорится в сообщении регулятора."Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день", - сказано в сообщении.Отмечается, что ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит. Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
15:45 17.01.2023 (обновлено: 15:50 17.01.2023)
 
Банк России запустил "валютный своп" по предоставлению юаней

Банк России запустил постоянный инструмент "валютный своп" по предоставлению юаней

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банк России с 19 января запускает инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит. Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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