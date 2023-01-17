https://ria.ru/20230117/yaponiya-1845352183.html

СМИ: Япония может начать разработку крылатых ракет со сменными боеголовками

СМИ: Япония может начать разработку крылатых ракет со сменными боеголовками - РИА Новости, 17.01.2023

СМИ: Япония может начать разработку крылатых ракет со сменными боеголовками

Правительство Японии приняло решение о разработке крылатых ракет со сменными боеголовками радиусом действия более 1 тысячи километров, пишет газета "Иомиури" со РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:29

2023-01-17T07:29

2023-01-17T07:30

в мире

япония

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о разработке крылатых ракет со сменными боеголовками радиусом действия более 1 тысячи километров, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что разработка прототипа ракеты может быть начата уже в следующем финансовом году (1 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года). Предполагается, что военные получат возможность устанавливать на новую крылатую ракету боеголовки трех разных типов: для нанесения ударов, для ведения разведки и для создания помех в противоракетной обороне противника. Пуски ракет, согласно данным издания, предполагается производить с высокомобильных установок. Газета подчеркивает, что новые крылатые ракеты, разработка некоторых частей которых ведется еще с 2018 года, намереваются использовать, главным образом, при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, для уничтожения морских судов противника, которые предпринимают попытку вторжения на японские острова. В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20230114/tomahawk-1844800993.html

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

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в мире, япония