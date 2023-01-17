https://ria.ru/20230117/volodin-1845599108.html

В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина

В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина - РИА Новости, 17.01.2023

В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:26

2023-01-17T22:26

2023-01-17T22:45

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня является полковником запаса, сообщается в телеграм-канале Думы. Володин во вторник предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры. В сообщении ГД отмечается, что сегодня в отношении депутатов Госдумы звучат вопросы относительно того, кто из них имеет военно-учетную специальность и служил в ВС РФ. Володин во время учебы в саратовском институте на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик проходил обучение на военной кафедре, после чего прошел военные сборы, принял присягу и получил офицерское звание "лейтенант". "На протяжении последующего времени он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф