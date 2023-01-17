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В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина - РИА Новости, 17.01.2023
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В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина
В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T22:26
2023-01-17T22:45
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня является полковником запаса, сообщается в телеграм-канале Думы. Володин во вторник предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры. В сообщении ГД отмечается, что сегодня в отношении депутатов Госдумы звучат вопросы относительно того, кто из них имеет военно-учетную специальность и служил в ВС РФ. Володин во время учебы в саратовском институте на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик проходил обучение на военной кафедре, после чего прошел военные сборы, принял присягу и получил офицерское звание "лейтенант". "На протяжении последующего времени он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса", - добавляется в сообщении.
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вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
22:26 17.01.2023 (обновлено: 22:45 17.01.2023)
 
В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина

В Госдуме рассказали, что спикер Володин прошел подготовку на военной кафедре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня является полковником запаса, сообщается в телеграм-канале Думы.
Володин во вторник предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры.
В сообщении ГД отмечается, что сегодня в отношении депутатов Госдумы звучат вопросы относительно того, кто из них имеет военно-учетную специальность и служил в ВС РФ. Володин во время учебы в саратовском институте на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик проходил обучение на военной кафедре, после чего прошел военные сборы, принял присягу и получил офицерское звание "лейтенант".
"На протяжении последующего времени он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса", - добавляется в сообщении.
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