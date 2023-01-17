https://ria.ru/20230117/volnovakha-1845381694.html
Женщина погибла при обстреле гостиницы в Волновахе
Женщина погибла при обстреле гостиницы в Волновахе - РИА Новости, 17.01.2023
Женщина погибла при обстреле гостиницы в Волновахе
Зафиксировано попадание в здание гостиницы в Волновахе в ДНР, погибла женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:45
2023-01-17T10:45
2023-01-17T10:53
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Зафиксировано попадание в здание гостиницы в Волновахе в ДНР, погибла женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха: в результате попадания неустановленного ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Ленина, 55 погибла женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По сообщению ведомства, зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы "Уют".
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845365513.html
волноваха
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
10:45 17.01.2023 (обновлено: 10:53 17.01.2023)
Женщина погибла при обстреле гостиницы в Волновахе
Представительство ДНР в СЦКК: женщина погибла при обстреле гостиницы в Волновахе