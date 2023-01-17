https://ria.ru/20230117/vasilevka-1845426902.html

В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей

В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей - РИА Новости, 17.01.2023

В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей

Порядка 5 тысяч жителей вернулись в город Васильевка Запорожской области, находящийся поблизости от линии боевого соприкосновения, сообщила глава Васильевского... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:48

2023-01-17T12:48

2023-01-17T12:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жителей вернулись в город Васильевка Запорожской области, находящийся поблизости от линии боевого соприкосновения, сообщила глава Васильевского района Наталья Романиченко. "На момент моего назначения на должность главы ВГА Васильевки жителей местных оставалось 4 тысячи при том, что Васильевка находилась под ежедневными обстрелами. На данный момент жителей около 9 тысяч. Это говорит о том, что работа ведется, и люди видят, что у нас хорошо", - сказала Романиченко в эфире телеканала "Россия 24". Она уточнила, что это в основном люди, которые вернулись со стороны Украины. "Они выехали туда, увидели, что плохо, поддержки нет никакой, что все не так, как прописывают в телеграм-каналах. И, сделав вывод, возвращаются домой", - пояснила глава Васильевского района. Романиченко отметила, что, по рассказам вернувшихся, людям приходится ожидать очереди на выезд на подконтрольную России территорию по два-три месяца. "И также там процветает коррупция: кто оплачивает, может выехать быстрее. Кто не оплачивает, ждет своей очереди, находясь на тех территориях без помощи", - добавила она.

https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, украина