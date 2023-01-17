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В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/vasilevka-1845426902.html
В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей
В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей - РИА Новости, 17.01.2023
В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей
Порядка 5 тысяч жителей вернулись в город Васильевка Запорожской области, находящийся поблизости от линии боевого соприкосновения, сообщила глава Васильевского... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:48
2023-01-17T12:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жителей вернулись в город Васильевка Запорожской области, находящийся поблизости от линии боевого соприкосновения, сообщила глава Васильевского района Наталья Романиченко. "На момент моего назначения на должность главы ВГА Васильевки жителей местных оставалось 4 тысячи при том, что Васильевка находилась под ежедневными обстрелами. На данный момент жителей около 9 тысяч. Это говорит о том, что работа ведется, и люди видят, что у нас хорошо", - сказала Романиченко в эфире телеканала "Россия 24". Она уточнила, что это в основном люди, которые вернулись со стороны Украины. "Они выехали туда, увидели, что плохо, поддержки нет никакой, что все не так, как прописывают в телеграм-каналах. И, сделав вывод, возвращаются домой", - пояснила глава Васильевского района. Романиченко отметила, что, по рассказам вернувшихся, людям приходится ожидать очереди на выезд на подконтрольную России территорию по два-три месяца. "И также там процветает коррупция: кто оплачивает, может выехать быстрее. Кто не оплачивает, ждет своей очереди, находясь на тех территориях без помощи", - добавила она.
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запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина
12:48 17.01.2023 (обновлено: 12:50 17.01.2023)
 
В Васильевку в Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей

В Васильевку Запорожской области вернулись около пяти тысяч жителей, в основном с Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Город Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Порядка 5 тысяч жителей вернулись в город Васильевка Запорожской области, находящийся поблизости от линии боевого соприкосновения, сообщила глава Васильевского района Наталья Романиченко.
"На момент моего назначения на должность главы ВГА Васильевки жителей местных оставалось 4 тысячи при том, что Васильевка находилась под ежедневными обстрелами. На данный момент жителей около 9 тысяч. Это говорит о том, что работа ведется, и люди видят, что у нас хорошо", - сказала Романиченко в эфире телеканала "Россия 24".
Она уточнила, что это в основном люди, которые вернулись со стороны Украины. "Они выехали туда, увидели, что плохо, поддержки нет никакой, что все не так, как прописывают в телеграм-каналах. И, сделав вывод, возвращаются домой", - пояснила глава Васильевского района.
Романиченко отметила, что, по рассказам вернувшихся, людям приходится ожидать очереди на выезд на подконтрольную России территорию по два-три месяца. "И также там процветает коррупция: кто оплачивает, может выехать быстрее. Кто не оплачивает, ждет своей очереди, находясь на тех территориях без помощи", - добавила она.
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