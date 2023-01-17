https://ria.ru/20230117/upts-1845426212.html

В УПЦ призвали российские власти и РПЦ не выступать от ее имени

В УПЦ призвали российские власти и РПЦ не выступать от ее имени - РИА Новости, 17.01.2023

В УПЦ призвали российские власти и РПЦ не выступать от ее имени

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) призывает российские власти не выступать от ее имени на междугородных площадках, сказано в сообщении,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:46

2023-01-17T12:46

2023-01-17T12:46

религия

справки

владимир зеленский

украинская православная церковь

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василий небензя

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) призывает российские власти не выступать от ее имени на междугородных площадках, сказано в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ. Ранее стало известно, что заседание СБ ООН по проблеме гонений киевских властей на Украинскую православную церковь пройдет во вторник по запросу России, начало запланировано на 15.00 (23.00 мск). "В связи с этим (созывом заседания СБ ООН – ред.) сообщаем, что Украинская православная церковь на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав. Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения. Призываем власти России не говорить от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях", - сказано в сообщении. Вместе с тем в УПЦ попросили украинские власти "проводить взвешенную религиозную политику внутри страны", чтобы не давать поводов использовать религиозную политику государства в чужих интересах. Как заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, режим Владимира Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, и это существенное препятствие на пути к миру. Он подчеркнул, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине – Украинскую православную церковь. По словам Небензи, последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. На фоне начавшихся гонений собор УПЦ еще в мае 2022 года объявил о ее самостоятельности и независимости от Московского патриархата (хотя административная независимость и самостоятельность была предоставлена УПЦ еще в 1990 году Архиерейским собором РПЦ). После Синод РПЦ заявил, что решение об изменении статуса УПЦ "может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора РПЦ", а "самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее". Позже синод УПЦ принял решение варить миро самостоятельно (привилегия независимых церквей).

https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html

https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

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справки, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, украина, василий небензя, россия, русская православная церковь