https://ria.ru/20230117/turtsiya-1845354637.html
В правящей партии Турции рассказали о переносе даты выборов
В правящей партии Турции рассказали о переносе даты выборов - РИА Новости, 17.01.2023
В правящей партии Турции рассказали о переносе даты выборов
Перенос всеобщих выборов в Турции на более ранний срок не означает, что они будут досрочные, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:54
2023-01-17T07:54
2023-01-17T07:54
в мире
турция
омер челик
ахмет давутоглу
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Перенос всеобщих выборов в Турции на более ранний срок не означает, что они будут досрочные, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее президент Тайип Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий". "Мы сказали: "Мы можем немного перенести", но это не означает досрочных выборов. В настоящее время идет работа над датами, и мы сообщим о них общественности, когда конкретизируем их", - приводит слова Челика газета Hürriyet. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата. В то же время проходят периодические встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых принимают участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".
https://ria.ru/20230117/turtsiya-1845351515.html
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РИА Новости
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в мире, турция, омер челик, ахмет давутоглу
В мире, Турция, Омер Челик, Ахмет Давутоглу
В правящей партии Турции рассказали о переносе даты выборов
Омер Челик: перенос даты выборов не означает, что они будут досрочными
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Перенос всеобщих выборов в Турции на более ранний срок не означает, что они будут досрочные, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее президент Тайип Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".
"Мы сказали: "Мы можем немного перенести", но это не означает досрочных выборов. В настоящее время идет работа над датами, и мы сообщим о них общественности, когда конкретизируем их", - приводит слова Челика газета Hürriyet.
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата.
В то же время проходят периодические встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых принимают участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу
.
Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".