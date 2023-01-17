Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО
Боздаг: Турция не сможет поддержать Швецию, если она будет игнорировать террористов
© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
"Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Турецкий министр напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - подчеркнул министр.
Он пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.
"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", - сказал глава минюста Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.