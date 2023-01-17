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Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.01.2023
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Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО
Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.01.2023
Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО
Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:24
2023-01-17T07:24
в мире
турция
швеция
анкара (провинция)
бекир боздаг
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. "Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра агентство Anadolu. Турецкий министр напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - подчеркнул министр. Он пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230117/promakh-1845339959.html
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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), бекир боздаг, нато, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Швеция, Анкара (провинция), Бекир Боздаг, НАТО, Рабочая партия Курдистана
07:24 17.01.2023
 
Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО

Боздаг: Турция не сможет поддержать Швецию, если она будет игнорировать террористов

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
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"Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Турецкий министр напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - подчеркнул министр.
Он пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.
"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", - сказал глава минюста Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
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