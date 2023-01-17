https://ria.ru/20230117/turtsiya-1845351515.html

Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО

Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.01.2023

Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:24

2023-01-17T07:24

2023-01-17T07:24

в мире

турция

швеция

анкара (провинция)

бекир боздаг

нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. "Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра агентство Anadolu. Турецкий министр напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - подчеркнул министр. Он пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230117/promakh-1845339959.html

https://ria.ru/20230117/archaeology-1845211259.html

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швеция

анкара (провинция)

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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), бекир боздаг, нато, рабочая партия курдистана