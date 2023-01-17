https://ria.ru/20230117/turkalendar-1845554245.html

В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий

В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий - РИА Новости, 17.01.2023

В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий

В туристский календарь Тверской области на текущий вошли 143 события, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:43

2023-01-17T17:43

2023-01-17T17:43

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 17 янв – РИА Новости. В туристский календарь Тверской области на текущий вошли 143 события, сообщает пресс-служба регионального правительства.Календарь утвержден во вторник на заседании областного правительства. В него вошли гастрономические, спортивные, музыкальные, этнографические, исторические, агротуристические и патриотические события."Календарь туристских событий важен для нас, в первую очередь, с точки зрения формирования имиджа нашего региона. Кроме того, это большая перспектива развития малого и среднего бизнеса. Для жителей и гостей Верхневолжья - это возможность посетить интересные события на нашей территории", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В числе ключевых событий календаря - традиционные праздники: гастрономические фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Вкус Верхневолжья" в Твери, "Селигерский рыбник" в Осташковском округе, "Калитка" в Лихославльском округе, фестиваль каши в Кашинском округе, фестиваль "Былинный берег" в Кимрском округе, фестиваль музыки Баха и спортивный праздник "Забег.РФ" в Твери, фестиваль "Сиреневое Домотканово" в Калининском районе.Кроме того, календарь дополнен новыми событиями: в Лихославльском округе – этнофорум "Kodimailla" и фестиваль "Heinä Fest", в областной столице пройдет фестиваль "Триумф джаза", в Конаковском районе – "Фестиваль душевных песен".Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства этого года позволят увеличить туристический поток в Верхневолжье больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230109/turisty-1843726709.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область