https://ria.ru/20230117/turkalendar-1845554245.html
В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий
В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий - РИА Новости, 17.01.2023
В туристский календарь Тверской области на 2023 год вошли свыше 140 событий
В туристский календарь Тверской области на текущий вошли 143 события, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:43
2023-01-17T17:43
2023-01-17T17:43
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552243_0:0:614:346_1920x0_80_0_0_41dfa4e1c61abf779763abd856954e47.jpg
ТВЕРЬ, 17 янв – РИА Новости. В туристский календарь Тверской области на текущий вошли 143 события, сообщает пресс-служба регионального правительства.Календарь утвержден во вторник на заседании областного правительства. В него вошли гастрономические, спортивные, музыкальные, этнографические, исторические, агротуристические и патриотические события."Календарь туристских событий важен для нас, в первую очередь, с точки зрения формирования имиджа нашего региона. Кроме того, это большая перспектива развития малого и среднего бизнеса. Для жителей и гостей Верхневолжья - это возможность посетить интересные события на нашей территории", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В числе ключевых событий календаря - традиционные праздники: гастрономические фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Вкус Верхневолжья" в Твери, "Селигерский рыбник" в Осташковском округе, "Калитка" в Лихославльском округе, фестиваль каши в Кашинском округе, фестиваль "Былинный берег" в Кимрском округе, фестиваль музыки Баха и спортивный праздник "Забег.РФ" в Твери, фестиваль "Сиреневое Домотканово" в Калининском районе.Кроме того, календарь дополнен новыми событиями: в Лихославльском округе – этнофорум "Kodimailla" и фестиваль "Heinä Fest", в областной столице пройдет фестиваль "Триумф джаза", в Конаковском районе – "Фестиваль душевных песен".Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства этого года позволят увеличить туристический поток в Верхневолжье больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230109/turisty-1843726709.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552243_11:0:575:423_1920x0_80_0_0_15299991fe8fafb22ade035c40262328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 17 янв – РИА Новости. В туристский календарь Тверской области на текущий вошли 143 события, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Календарь утвержден во вторник на заседании областного правительства. В него вошли гастрономические, спортивные, музыкальные, этнографические, исторические, агротуристические и патриотические события.
"Календарь туристских событий важен для нас, в первую очередь, с точки зрения формирования имиджа нашего региона. Кроме того, это большая перспектива развития малого и среднего бизнеса. Для жителей и гостей Верхневолжья - это возможность посетить интересные события на нашей территории", – сказал губернатор региона Игорь Руденя
, слова которого цитирует пресс-служба.
В числе ключевых событий календаря - традиционные праздники: гастрономические фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе
, "Вкус Верхневолжья" в Твери
, "Селигерский рыбник" в Осташковском округе, "Калитка" в Лихославльском округе, фестиваль каши в Кашинском округе, фестиваль "Былинный берег" в Кимрском округе, фестиваль музыки Баха и спортивный праздник "Забег.РФ" в Твери, фестиваль "Сиреневое Домотканово" в Калининском районе
.
Кроме того, календарь дополнен новыми событиями: в Лихославльском округе – этнофорум "Kodimailla" и фестиваль "Heinä Fest", в областной столице пройдет фестиваль "Триумф джаза", в Конаковском районе – "Фестиваль душевных песен".
Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства этого года позволят увеличить туристический поток в Верхневолжье больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона, отметили в пресс-службе.