Рейтинг@Mail.ru
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест" - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/tsentr-invest-1845445508.html
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест" - РИА Новости, 17.01.2023
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"
Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:17
2023-01-17T13:17
корпорация мсп
центр-инвест
александр исаевич
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, благодаря расширению географии "зонтичного" механизма малому и среднему бизнесу на юге России станет проще получать финансовую поддержку.Глава КМСП добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня дают малому и среднему бизнесу возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.В свою очередь, председатель правления банка "Центр-инвест" Лидия Симонова отметила, что банк активно участвует в создании лучших условий для поддержки и развития предпринимательства на юге России.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Зонтичный" механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей. Обеспечение выдается в "одном окне" банка в момент получения кредита. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают 15 банков.
https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, центр-инвест , александр исаевич, экономика, россия
Корпорация МСП, Центр-инвест , Александр Исаевич, Экономика, Россия
13:17 17.01.2023
 

К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, благодаря расширению географии "зонтичного" механизма малому и среднему бизнесу на юге России станет проще получать финансовую поддержку.
"Зонтичные" поручительства — это эффективный и востребованный инструмент, который не просто помогает малым и средним предприятиям получать заемное финансирование на выгодных условиях, но и делает его доступным тем компаниям, которые ранее в принципе не имели возможности получить кредиты. Беря на себя риски перед банком, мы, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой — представляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности", — сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Глава КМСП добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня дают малому и среднему бизнесу возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 10:00
МСБ получит 50 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП в I квартале
В свою очередь, председатель правления банка "Центр-инвест" Лидия Симонова отметила, что банк активно участвует в создании лучших условий для поддержки и развития предпринимательства на юге России.
"Новая программа "зонтичных" поручительств расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России", - сказала глава банка.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Зонтичный" механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей. Обеспечение выдается в "одном окне" банка в момент получения кредита. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают 15 банков.
 
Корпорация МСПЦентр-инвестАлександр ИсаевичЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала