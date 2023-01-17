https://ria.ru/20230117/tsentr-invest-1845445508.html

К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"

К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест" - РИА Новости, 17.01.2023

К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"

Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:17

2023-01-17T13:17

2023-01-17T13:17

корпорация мсп

центр-инвест

александр исаевич

экономика

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, благодаря расширению географии "зонтичного" механизма малому и среднему бизнесу на юге России станет проще получать финансовую поддержку.Глава КМСП добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня дают малому и среднему бизнесу возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.В свою очередь, председатель правления банка "Центр-инвест" Лидия Симонова отметила, что банк активно участвует в создании лучших условий для поддержки и развития предпринимательства на юге России.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Зонтичный" механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей. Обеспечение выдается в "одном окне" банка в момент получения кредита. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают 15 банков.

https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, центр-инвест , александр исаевич, экономика, россия