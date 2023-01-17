https://ria.ru/20230117/tsentr-invest-1845445508.html
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест" - РИА Новости, 17.01.2023
К системе "зонтичных" поручительств КМСП присоединился банк "Центр-инвест"
Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:17
2023-01-17T13:17
2023-01-17T13:17
корпорация мсп
центр-инвест
александр исаевич
экономика
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, благодаря расширению географии "зонтичного" механизма малому и среднему бизнесу на юге России станет проще получать финансовую поддержку.Глава КМСП добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня дают малому и среднему бизнесу возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.В свою очередь, председатель правления банка "Центр-инвест" Лидия Симонова отметила, что банк активно участвует в создании лучших условий для поддержки и развития предпринимательства на юге России.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Зонтичный" механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей. Обеспечение выдается в "одном окне" банка в момент получения кредита. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают 15 банков.
https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, центр-инвест , александр исаевич, экономика, россия
Корпорация МСП, Центр-инвест , Александр Исаевич, Экономика, Россия
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) аккредитовала банк "Центр-инвест" для участия в программе "зонтичных" поручительств по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, благодаря расширению географии "зонтичного" механизма малому и среднему бизнесу на юге России
станет проще получать финансовую поддержку.
"Зонтичные" поручительства — это эффективный и востребованный инструмент, который не просто помогает малым и средним предприятиям получать заемное финансирование на выгодных условиях, но и делает его доступным тем компаниям, которые ранее в принципе не имели возможности получить кредиты. Беря на себя риски перед банком, мы, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой — представляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности", — сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Глава КМСП добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня дают малому и среднему бизнесу возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.
В свою очередь, председатель правления банка "Центр-инвест" Лидия Симонова отметила, что банк активно участвует в создании лучших условий для поддержки и развития предпринимательства на юге России.
"Новая программа "зонтичных" поручительств расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России", - сказала глава банка.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
. "Зонтичный" механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей. Обеспечение выдается в "одном окне" банка в момент получения кредита. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают 15 банков.