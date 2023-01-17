https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, следует из данных онлайн-карты... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T01:21

2023-01-17T01:21

2023-01-17T01:21

специальная военная операция на украине

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украина

кировоградская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230116/poteri-1845154110.html

украина

кировоградская область

киев

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в мире, украина, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф