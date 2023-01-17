https://ria.ru/20230117/tekhnograd-1845432324.html

Около 320 тысяч москвичей посетили "Техноград" в 2022 году

Около 320 тысяч москвичей посетили "Техноград" в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2023

Около 320 тысяч москвичей посетили "Техноград" в 2022 году

РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:07

2023-01-17T13:07

2023-01-17T13:07

москва

ано «развитие человеческого капитала»

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Свыше тысячи очных и 1700 онлайн-занятий провели в 2022 году специалисты московского инновационно-образовательного комплекса "Техноград". На очных курсах и занятиях побывало более 144 тысяч горожан, на дистанционные курсы и мероприятия записалось порядка 175 тысяч человек, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".Программа для каждогоОбразовательную площадку "Техноград" открыли при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) на территории ВДНХ в сентябре 2018 года. За это время педагоги и наставники инновационно-образовательного комплекса разработали более 1100 профориентационных и образовательных программ по 40 специальностям. Всего с 2018 года центр посетили 1,3 миллиона москвичей – от маленьких детей и школьников, до домохозяек и пенсионеров."Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" можно представить как образовательную экосистему полного цикла: от профориентации и повышения квалификации (hard skills) до приобретения дополнительных компетенций (soft skills). Здесь каждый житель мегаполиса сможет подобрать программу обучения по душе. Отдельные занятия разработаны для организации семейного познавательного досуга, детских праздников и каникул", - рассказывает руководитель ДПИР Алексей Фурсин.По словам руководителя департамента, в "Технограде" каждый житель столицы сможет подобрать программу по душе – от ознакомительных мастер-классов, профориентационного тестирования и консультаций до курсов дополнительного образования, тренингов и лекториев.Обучение в "Технограде" проходит по четырем направлениям: креатив, инновации, комфортная городская среда, карьерное и личностное развитие. Образовательными партнерами являются ведущие компании города – строительная корпорация "Технониколь", школа компьютерной графики RealTime School, "Метро-групп", академия ГНФА, ЦПК "Становление" и другие. Перечень востребованных городских профессий определяется с помощью анализа рынка труда.Фурсин отмечает, что в этом году москвичи особенно интересовались курсами и мастер-классами по базовым цифровым навыкам, веб-дизайну, digital-маркетингу и продвижению, трехмерной анимации, флористике и строительству."Во время уроков слушатели знакомились с интересующей их специальностью и выполняли практические задания. Среди программ личностного развития наибольшим спросом пользовались занятия по тренировке навыков эффективных коммуникаций, эмоциональному интеллекту, самооценке, управлению изменениями", - пояснил руководитель департамента.Помощь в адаптации"Техноград" гибко реагирует на новые вызовы, и в когда в 2022 году начался массовый уход с российского рынка западных компаний, запустил "горячую линию" для профессиональной адаптации москвичей в новых экономических условиях.За полгода работы поступило около 13 тысяч обращений о помощи в получении дополнительного образования или поддержке в вопросах трудоустройства. Специалисты провели свыше 1200 индивидуальных консультаций. На курсах дополнительного образования и повышения квалификации прошли занятия около 3 тысяч человек, а на курсы по развитию софт-навыков и навыков эффективного трудоустройства записались более 7,3 тысяч желающих.В "Технограде" работает собственный Центр развития карьеры и личностного роста, специалисты которого помогали москвичам подстроить стратегию профессиональной реализации и роста к изменившимся требованиям рынка. Карьерные консультанты, психологи и бизнес-тренеры рассказывали, как найти призвание, сменить работодателя или трудоустроиться после перерыва, обучали системному подходу к планированию карьеры, проводили обучающие курсы и мероприятия по софт-навыкам.В 2022 году услугами Центра развития карьеры и личностного роста воспользовались свыше 77,8 тысячи человек, для них провели 806 мероприятий, за индивидуальными консультациями обратилось 1619 человек.Свой бизнес с нуляЛетом 2022 года "Техноград" открыл мастерскую "Маркетплейсы", где бесплатно проводились курсы по работе с торговыми онлайн-площадками."Маркетплейсы — одно из наиболее востребованных направлений в бизнесе, которое дает возможность специалисту реализовать себя несколькими способами. Например, можно стать менеджером платформы электронной торговли и трудиться по найму у поставщика, либо выбрать путь самозанятого фрилансера, который ведет несколько проектов, также можно открыть собственный магазин", — говорит генеральный директор компании "Вектор-М" Наталья Серегина.Помимо собственно знаний по маркетингу, аналитике, организации продаж и товарообороту, москвичи по окончании курсов получают их документальные подтверждения - удостоверения установленного образца."Преподаватели не бросают учеников и после завершения занятий, помогая развиваться в данной сфере", - отмечает выпускница мастерской Анна Конопако.Выпускникам помогают разместить новый магазин на платформе, а также помогают со сборкой, упаковкой, маркировкой продукции и с налаживанием ее поставок."Нам рассказали о комиссиях и расходах, оформлении поставок товаров и даже показали, как создавать этикетки и штрих-коды в специальных программах", - делится еще одна выпускница Татьяна Трумф.Кузница специалистовС лета 2021 года в "Технограде" работает еще одно учебное пространство – "ТехноНИКОЛЬ". Здесь готовят специалистов строительной отрасли по 36 направлениям. В образовательном центре площадью более 500 квадратных метров оборудованы тематические мастерские. Учебные программы рассчитаны как на специалистов, так и на людей с нулевым уровнем подготовки.Обучение на курсах "ТехноНИКОЛЬ" прошли около двух тысяч человек. Некоторые предприятия, организованные выпускниками курсов, уже вошли в рейтинги лучших в России."Заказчикам, проектировщикам и инженерно-техническим работникам необходимо иметь четкое понимание технологии. А студенты, которые через несколько лет придут в отрасль и начнут карьеру, должны ориентироваться в материалах, системах, решениях и понимать более детально нюансы в ходе обучения в университете или колледже", - говорит руководитель учебного центра Сергей Родивилов.Для всей семьиСпецифика "Технограда" такова, что заниматься в нем можно всей семьей. Например, москвички, воспитывающие детей, могут бесплатно обучаться в рамках городского проекта "Мама онлайн". Находясь в декрете, они могут освоить новую цифровую специальность, адаптировать свою профессию к работе в режиме онлайн или даже открыть собственный бизнес. За минувший год для женщин провели 187 мероприятий, на которых побывали более 20 тысяч человек.Наиболее популярными у женщин направлениями стали сторисмейкерство (создание контента для блогов), карьерный коучинг, дизайн одежды, игропрактика и дизайн маркетплейсов."Техноград" ориентирован на семейное посещение. Пока мама и папа учатся, детям тоже скучно не будет. На территории комплекса работает детская досуговая зона, где самые молодые москвичи могут заняться рисованием, программированием, робототехникой, под руководством наставников провести опыты и эксперименты, создать необычные игрушки. В 2022 году детскую досуговую зону "Технограда" посетило 678 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Для них было организовано 242 мастер-класса. В период каникул проводилась специальная программа для школьников общей продолжительностью 54 дня, в которой приняли участие 492 ребенка.В конце августа в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" запустили новый проект семейного досуга – мастер-классы "Выходные с пользой". Занятия проходят по трем направлениям – "Креатив", "Инновации" и "Комфортный город". Участники знакомятся с робототехникой, программированием, вокалом и звукорежиссурой, 3D-дизайном и 3D-моделированием, флористикой, графическим дизайном, секретами кулинарного мастерства. За 4 месяца в рамках проекта прошло 76 занятий.Планы на будущееВ 2022 году "Техноград" неоднократно становился площадкой для проведения мероприятий в рамках крупных федеральных и городских проектов - таких, как Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, профориентационный проект "Билет в будущее", Всероссийский фестиваль "Наука 0+", Московская неделя моды, Московская неделя интерьера и дизайна."В наступающем году мы планируем развивать комплексные решения по обучению отраслевых кадров для столичных компаний и производств, откроем новые направления профессиональной подготовки, а также добавим услугу по оценке компетенций и навыков управленческих и не только команд, продолжим проводить профориентационные, образовательные и развлекательные мероприятия для москвичей любого возраста и под запрос на групповое посещение", - резюмировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ано «развитие человеческого капитала», алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы