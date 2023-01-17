https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html

В Мордовии запустят Центр преобразовательной техники

В Мордовии запустят Центр преобразовательной техники - РИА Новости, 17.01.2023

В Мордовии запустят Центр преобразовательной техники

Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа подписали соглашение о сотрудничестве при создании на базе завода в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:59

2023-01-17T17:59

2023-01-17T17:59

республика мордовия

саранск

артем здунов

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа подписали соглашение о сотрудничестве при создании на базе завода в Саранске Центра преобразовательной техники, сообщает пресс-служба главы республики. "Акционерное общество "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подтверждает намерение создать на производственных площадях ПАО "Электровыпрямитель" (Саранск) Центр преобразовательной техники, инвестировать в его создание и развитие не менее 2 миллиардов рублей. Ожидается, что на базе саранского предприятия будет развернут выпуск широкой номенклатуры электрооборудования, используемого в конструкции современной рельсовой техники", - говорится в сообщении. "Электровыпрямитель" - одно из старейших предприятий республики, крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. Запуск Центра преобразовательной техники даст новый импульс развитию производства и созданию дополнительных рабочих мест. Компетенции и ресурсная база завода должны быть максимально вовлечены в производственный процесс", - цитирует пресс-служба слова Здунова. ТМХ взял на себя обязательства обеспечить в Центре преобразовательной техники максимально возможное сохранение существующих и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Ожидается, что при условии реализации намеченных мероприятий выручка "Электровыпрямителя" к 2026 году составит не менее 8-10 миллиардов рублей, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - до 500 миллионов рублей в год. "Создание специализированного центра компетенций на базе ведущего российского электротехнического предприятия создаст новые возможности для повышения конкурентоспособности отечественного транспортного машиностроения и обеспечения его технологического суверенитета. Мы рассчитываем, что совместная работа с республикой позволит успешно решить связанные с этим задачи в течение ближайших нескольких лет", – приводятся в сообщении слова Липы.

https://ria.ru/20230111/mordoviya-1844219708.html

https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

саранск, артем здунов, республика мордовия, россия