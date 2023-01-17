https://ria.ru/20230117/tanki-1845586294.html
Глава МИД Литвы выразил уверенность, что страны НАТО отправят Украине танки
Глава МИД Литвы выразил уверенность, что страны НАТО отправят Украине танки - РИА Новости, 17.01.2023
Глава МИД Литвы выразил уверенность, что страны НАТО отправят Украине танки
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил уверенность, что страны НАТО отправят Киеву танки. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:04
2023-01-17T20:04
2023-01-17T20:04
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил уверенность, что страны НАТО отправят Киеву танки. "Сейчас я вполне уверен, что мы начнем посылать Украине основные боевые танки", - сказал Ландсбергис, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция выступления велась на сайте форума. Глава МИД Литвы также предложил изменить информационную политику стран НАТО и не объявлять заранее, как они собираются действовать, а "сохранять двусмысленность". "Сейчас, например, было четко заявлено, что вы никогда не увидите войска НАТО на Украине. Может, это правда. Я представляю страну НАТО. Вероятно, кажется, есть консенсус... Но не обязательно это говорить, потому что теперь Россия знает, что есть очень четкие красные линии, которые ставим сами себе. Это разрушает двусмысленность... Я бы это изменил и сказал: мы объявим, если будет эскалация", - сказал Ландсбергис. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845554526.html
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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сергей лавров, украина, россия, литва, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, Литва, НАТО
Глава МИД Литвы выразил уверенность, что страны НАТО отправят Украине танки
Глава МИД Литвы Ландсбергис выразил уверенность, что страны НАТО отправят Украине танки