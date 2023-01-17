https://ria.ru/20230117/tamazov-1845545950.html
Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего
Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего - РИА Новости, 17.01.2023
Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики Тимура Тамазова, погибшего во время специальной РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:26
2023-01-17T17:26
2023-01-17T17:26
специальная военная операция на украине
казбек коков
россия
общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 17 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики Тимура Тамазова, погибшего во время специальной военной операции. Ранее сообщалось, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно. "Совместно с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск России гвардии полковником Эдуардом Сторожевым передали награду - золотую звезду Героя России - на вечное хранение семье Тимура Тамазова", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил родителей и представителей рода Тамазовых, которые воспитали достойного сына Кабардино-Балкарии и России. "Мы гордимся! Тимур Тамазов всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя Кабардино-Балкарии", - подчеркнул глава региона. Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.
https://ria.ru/20221027/geroy-1827210789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, россия, общество, кабардино-балкарская республика (кбр), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Россия, Общество, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего
Глава Кабардино-Балкарии Коков передал звезду Героя России семье капитана Тамазова
НАЛЬЧИК, 17 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики Тимура Тамазова, погибшего во время специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно.
"Совместно с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск России гвардии полковником Эдуардом Сторожевым передали награду - золотую звезду Героя России - на вечное хранение семье Тимура Тамазова", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил родителей и представителей рода Тамазовых, которые воспитали достойного сына Кабардино-Балкарии и России.
"Мы гордимся! Тимур Тамазов всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя Кабардино-Балкарии", - подчеркнул глава региона.
Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.