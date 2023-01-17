https://ria.ru/20230117/tamazov-1845545950.html

Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего

Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего - РИА Новости, 17.01.2023

Глава КБР передал звезду Героя России семье погибшего военнослужащего

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики Тимура Тамазова, погибшего во время специальной РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:26

2023-01-17T17:26

2023-01-17T17:26

специальная военная операция на украине

казбек коков

россия

общество

кабардино-балкарская республика (кбр)

ситуация в днр и лнр

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НАЛЬЧИК, 17 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во вторник вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики Тимура Тамазова, погибшего во время специальной военной операции. Ранее сообщалось, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно. "Совместно с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск России гвардии полковником Эдуардом Сторожевым передали награду - золотую звезду Героя России - на вечное хранение семье Тимура Тамазова", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил родителей и представителей рода Тамазовых, которые воспитали достойного сына Кабардино-Балкарии и России. "Мы гордимся! Тимур Тамазов всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя Кабардино-Балкарии", - подчеркнул глава региона. Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.

https://ria.ru/20221027/geroy-1827210789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казбек коков, россия, общество, кабардино-балкарская республика (кбр), ситуация в днр и лнр