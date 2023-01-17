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Биография Нгуена Суана Фука

Биография Нгуена Суана Фука - РИА Новости, 17.01.2023

Биография Нгуена Суана Фука

Вьетнамский политический деятель Нгуен Суан Фук родился 20 июля 1954 года в провинции Куангнам (Вьетнам, ныне – Социалистическая Республика Вьетнам). РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:32

2023-01-17T15:32

2023-01-17T15:32

справки

нгуен суан фук

вьетнам

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Вьетнамский политический деятель Нгуен Суан Фук родился 20 июля 1954 года в провинции Куангнам (Вьетнам, ныне – Социалистическая Республика Вьетнам).В 1977 году окончил факультет экономики промышленности Ханойского национального экономического университета. Изучал государственное управление в Национальной академии государственного управления,политическую теорию – в Национальной политической академии Хо Ши Мина, экономический менеджмент – в Национальном университете Сингапура.С 1978 по 1979 год – сотрудник Совета экономического управления провинции Куангнам-Дананг.С 1979 по 1993 год был специалистом, заместителем начальника канцелярии Народного комитета провинции Куангнам-Дананг.С 1993 по 1996 год был директором департамента туризма и председателем совета директоров туристического района Фурама Дананг, директором департамента планирования и инвестиций провинции Куангнам-Дананг.С 1997 по 2006 год занимал должности заместителя председателя Народного комитета провинции Куангнам и главы правления провинциальных индустриальных парков, председателя провинциального народного комитета, председателя Союза научно-технических ассоциаций провинции Куангнам.В 1983 году вступил в Коммунистическую партию Вьетнама. Был депутатом Народного совета провинции Куангнам в 1999-2004 годах и 2004-2011 годах.С 2001 года – депутат Национального собрания 11-го созыва. Позже входил в Национальное собрание 13-го, 14-го и 15-го созывов.С 2006 года в течение четырех сроков подряд – член Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама. С 2011 года был членом Политбюро 11-го, 12-го и 13-го созывов.С марта 2006 года занимал должности заместителя генерального инспектора правительства, затем заместителя руководителя аппарата правительства, руководил канцелярией аппарата правительства.С августа 2007 года по январь 2011 года – руководитель Рабочей группы премьер-министра по реформе административных процедур.В августе 2011 года он был назначен заместителем премьер-министра Вьетнама.В период 2016-2021 годов занимал пост премьер-министра страны.5 апреля 2021 года Национальное собрание Вьетнама избрало Нгуена Суана Фука президентом страны. За его кандидатуру проголосовали 97,08% депутатов Нацсобрания. 17 января 2023 года Центральный комитет правящей партии Вьетнама принял добровольную отставку Нгуена Суана Фука с поста президента. Также он покинул должности члена Политбюро, члена ЦК партии, председателя Совета национальной обороны и безопасности. Среди причин отставки указывается ответственность Нгуена Суана Фука за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия. Два вице-премьера ушли со своих постов, двум министрам и еще нескольким чиновникам были предъявлены уголовные обвинения. Нгуен Суан Фук владеет английским и русским языками.Имеет ряд государственных наград, награжден золотой медалью Лаосской Народно-Демократической Республики (2017).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, нгуен суан фук, вьетнам