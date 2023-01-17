https://ria.ru/20230117/stem-tekhnologii-1845543898.html

В новом детском саду в Липецкой области будут применять STEM-технологии

В новом детском саду в Липецкой области будут применять STEM-технологии - РИА Новости, 17.01.2023

В новом детском саду в Липецкой области будут применять STEM-технологии

Новый детский сад открылся в райцентре Доброе Липецкой области. Педагоги в своей работе планируют применять так называемые STEM-технологии, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:20

2023-01-17T17:20

2023-01-17T17:20

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Новый детский сад открылся в райцентре Доброе Липецкой области. Педагоги в своей работе планируют применять так называемые STEM-технологии, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что дошкольное учреждение, рассчитанное почти на сто детей, появилось в селе благодаря государственной поддержке в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Проект детсада нестандартный, таких в России всего два. Здесь будут готовить детей к тому, чтобы переход из садика в школу прошёл с минимальной адаптацией. Для этого педагоги планируют применять так называемые STEM-технологии, которые предполагают всесторонне изучение окружающего мира с помощью различных развивающих наборов. В садике есть интерактивные панели, мультстудия, модули для экспериментов, конструкторы, макеты Солнечной системы, симуляторы звуков природы и многое другое.По словам Артамонова, новый детский сад расположился в микрорайоне "Молодёжный", который считается перспективной развивающейся территорией села. Здесь уже есть физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн. Возводятся социальное жильё, поликлиника. В планах на 2023 год – обустройство пешеходной зоны и строительство парка с зонами для отдыха и занятий спортом. В этом же микрорайоне построены дома для врачей."Детский сад был необходим. За небольшой период времени мы создали здесь микрорайон "под ключ" с развитой инфраструктурой, социальными учреждениями, комфортным жильём. Уверен, что с таким подходом мы успешно решим все задачи, которые перед нами ставит население", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230116/natsproekt-1845112119.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область