https://ria.ru/20230117/stanislavskiy-1845174682.html

Биография Константина Станиславского

Биография Константина Станиславского - РИА Новости, 17.01.2023

Биография Константина Станиславского

Теоретик сценического искусства, актер и режиссер, народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января (5... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T00:27

2023-01-17T00:27

2023-01-17T00:27

справки

константин станиславский

москва

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Теоретик сценического искусства, актер и режиссер, народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января (5 января по старому стилю) 1863 года в Москве в семье потомственных фабрикантов и промышленников Алексеевых. К театру имела отношение бабушка Станиславского по материнской линии, известная французская актриса Мари Варлей. В семье Алексеевых, в которой было девять детей, помимо обычных предметов, ребята изучали иностранные языки, учились танцам, фехтованию.Во время летнего отдыха устраивались праздники с фейерверками и любительские спектакли в специально построенном домашнем театре – Алексеевском кружке (1877-1888).Инициатором театральных затей был молодой Константин Алексеев. В кружке ставились переводные водевили, оперетты.В 1881 году, после окончания Лазаревского института восточных языков, Константин Алексеев начал службу в семейной фирме. Занимаясь днем семейным бизнесом, вечерами играл в Алексеевском кружке. В январе 1885 года он принял театральный псевдоним Станиславский в честь артиста-любителя доктора Маркова, выступавшего под этой фамилией.С 1886 года – член дирекции и казначей Московского отделения Русского музыкального общества и Московской консерватории.В 1888 году вместе с певцом и педагогом Федором Комиссаржевским (Станиславский занимался у него вокалом), актером и режиссером Александром Федотовым и художником Федором Соллогубом Станиславский разработал проект Московского общества искусства и литературы (МОИиЛ), отдав на него значительные личные средства.Первый спектакль состоялся 20 декабря (8 декабря по старому стилю) 1888 года.За десять лет работы МОИиЛ Станиславский стал признанным актером, которого сравнивали с лучшими исполнителями императорских театров. Особо выделялись его роли Анания Яковлева в "Горькой судьбине" и Платона Имшина в "Самоуправцах" Алексея Писемского (1888, 1889), Паратова в "Бесприданнице" Александра Островского (1890), а также Звездинцева в "Плодах просвещения" Льва Толстого (1891). С января 1891 года Станиславский официально взял на себя в Обществе искусств руководство репертуаром и режиссерско-постановочной частью театра.Им были поставлены спектакли "Уриэль Акоста" немецкого писателя Карла Гуцкова (1895), "Отелло" (1896), "Много шума из ничего" (1897) и "Двенадцатая ночь" (1897) английского драматурга Уильяма Шекспира, "Польский еврей" французских писателей Эмиля Эркмана и Александра Шатриана (1896), "Потонувший колокол" (1898) немецкого драматурга Герхарта Гауптмана, в которых играл Акосту, Отелло, бургомистра Матиса, Бенедикта, Мальволио, мастера Генриха.В 1898 году Станиславский вместе с театральным режиссером и педагогом Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр (МХТ), в труппу которого вошли актеры Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкально-драматическому училищу Московского филармонического общества.Первым спектаклем театра стал "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого.Подлинное рождение МХТ и вместе с ним нового направления в мировом сценическом искусстве связано с постановкой пьесы Антона Чехова "Чайка" в 1898 году. Затем были поставлены другие пьесы Чехова – "Дядя Ваня" (1899), "Три сестры" (1901), "Вишневый сад" (1904). Эти спектакли ставились совместно Станиславским и Немировичем-Данченко.Константин Станиславский впервые утвердил на русской сцене принципы режиссерского театра – единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля; целостность актерского ансамбля; психологическую обусловленность мизансцен. Он добивался создания поэтической атмосферы спектакля, передачи "настроения" каждого эпизода, жизненной достоверности образов, подлинности актерского переживания.С 1900-х годов Станиславский стал разрабатывать учение о творчестве актера, впоследствии ставшее известным как система Станиславского. В 1912 году совместно с режиссером Леопольдом Сулержицким он организовал при МХТ Первую студию, в которой преподавал по своей системе.По отзывам критики, шедеврами Станиславского в качестве актера на мхатовской сцене стали роли Астрова в "Дяде Ване", Вершинина в "Трех сестрах", Гаева в "Вишневом саде" Чехова, Штокмана в "Докторе Штокмане" Генрика Ибсена, Сатина в пьесе Максима Горького "На дне".Станиславский играл роли Фамусова в "Горе от ума" (1906) Александра Грибоедова, Ракитина в "Месяце в деревне" (1909) Ивана Тургенева, Крутицкого "На всякого мудреца довольно простоты" (1910) Александра Островского, Аргана в "Мнимом больном" (1913) французского драматурга Жана-Батиста Мольера, Кавалера в "Хозяйке гостиницы" итальянского драматурга Карло Гольдони (1914).Первой постановкой Станиславского в МХТ после революции стал "Каин" английского поэта Джорджа Байрона (1920), известность также получил спектакль "Ревизор" (1921) Николая Гоголя.Деятельность Станиславского в 1920-1930-е годы определялась его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. В то время Художественному театру предъявлялись социально-политические обвинения, в прессе звучали обвинения в "отсталости", в "нежелании" принять революционную действительность. Постановка "Горячего сердца" (1926) по пьесе Александра Островского стала ответом на эти нападки. Стремительная легкость темпа отличала "Безумный день, или Женитьба Фигаро" французского драматурга Пьера-Огюстена Бомарше (1927).После тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в Художественном театре в 1928 году, врачи запретили Станиславскому выходить на сцену. В 1929 году он вернулся к работе, сосредоточившись на теоретических изысканиях и на педагогических пробах своей системы.Среди постановок Художественного театра 1930-х годов, в которых Станиславский принимал участие, – "Страх" Александра Афиногенова (1931), "Мертвые души" по Николаю Гоголю (1932), "Таланты и поклонники" Александра Островского (1933), "Мольер" Михаила Булгакова (1936) и другие.Константин Станиславский в 1918 году стал инициатором и руководителем Оперной студии при Большом театре. В 1924 году студии было присвоено имя Станиславского, в 1926 году она была преобразована в Государственную оперную студию-театр имени Станиславского, в 1928 году – в Государственный оперный театр имени Станиславского. В 1941 году путем его объединения с Музыкальным театром имени Вл. И. Немировича-Данченко был образован Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Константином Станиславским были поставлены оперы "Евгений Онегин" (1922) и "Пиковая дама" (1930) Петра Чайковского, "Царская невеста" (1926), "Майская ночь" (1928) и "Золотой петушок" (1932) Николая Римского-Корсакова, "Богема" (1927) Джакомо Пуччини, "Борис Годунов" (1929) Модеста Мусоргского, "Севильский цирюльник" (1933) Джоаккино Россини, "Кармен" (1935) Жоржа Бизе и "Дон Паскуале" (1936) Гаэтано Доницетти. С 1922 по 1923 год вместе с труппой Московского художественного театра Станиславский выезжал на гастроли в США. Несколько актеров решили не возвращаться в СССР и остались за границей, став активными пропагандистами "метода Станиславского" в Европе и Америке.Во время пребывания в США Станиславский получил заказ на книгу о своей школе, результатом чего стал его труд "Моя жизнь в искусстве", изданный в 1924 году в США, а в 1926 году – в СССР. В 1938 году был опубликован первый том его книги "Работа актера над собой".Константин Станиславский был удостоен различных званий и наград. Он был почетным академиком Российской академии наук (1917), Академии наук СССР (1925). В 1936 году Константину Станиславскому было присвоено звание народный артист СССР. Он был награжден орденом Ленина (1937) и орденом Трудового Красного Знамени (1938).Константин Станиславский скончался в Москве 7 августа 1938 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.В Москве в доме, где жил Станиславский, в 1948 году был организован музей.В сентябре 2014 года в центре Москвы в Камергерском переулке, где расположен Московский художественный театр им. Чехова (МХТ), был открыт памятника его основателям – Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.Памятник Станиславскому также установлен в Караганде (Казахстан) перед входом в Русский драматический театр, который его носит его имя.Именем режиссера также названы Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Электротеатр Станиславский, Ереванский русский драматический театр. В рамках Московского международного кинофестиваля вручается почетный приз – "Верю. Константин Станиславский" с формулировкой "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского". Именем Станиславского названы улицы в различных городах России и ближнего зарубежья. В 1998 году Банк России выпустил две серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 135-летию со дня рождения Станиславского.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, константин станиславский, москва