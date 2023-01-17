https://ria.ru/20230117/stanislavskiy-1845174682.html
Биография Константина Станиславского
Биография Константина Станиславского - РИА Новости, 17.01.2023
Биография Константина Станиславского
Теоретик сценического искусства, актер и режиссер, народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января (5... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:27
2023-01-17T00:27
2023-01-17T00:27
справки
константин станиславский
москва
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Теоретик сценического искусства, актер и режиссер, народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января (5 января по старому стилю) 1863 года в Москве в семье потомственных фабрикантов и промышленников Алексеевых. К театру имела отношение бабушка Станиславского по материнской линии, известная французская актриса Мари Варлей. В семье Алексеевых, в которой было девять детей, помимо обычных предметов, ребята изучали иностранные языки, учились танцам, фехтованию.Во время летнего отдыха устраивались праздники с фейерверками и любительские спектакли в специально построенном домашнем театре – Алексеевском кружке (1877-1888).Инициатором театральных затей был молодой Константин Алексеев. В кружке ставились переводные водевили, оперетты.В 1881 году, после окончания Лазаревского института восточных языков, Константин Алексеев начал службу в семейной фирме. Занимаясь днем семейным бизнесом, вечерами играл в Алексеевском кружке. В январе 1885 года он принял театральный псевдоним Станиславский в честь артиста-любителя доктора Маркова, выступавшего под этой фамилией.С 1886 года – член дирекции и казначей Московского отделения Русского музыкального общества и Московской консерватории.В 1888 году вместе с певцом и педагогом Федором Комиссаржевским (Станиславский занимался у него вокалом), актером и режиссером Александром Федотовым и художником Федором Соллогубом Станиславский разработал проект Московского общества искусства и литературы (МОИиЛ), отдав на него значительные личные средства.Первый спектакль состоялся 20 декабря (8 декабря по старому стилю) 1888 года.За десять лет работы МОИиЛ Станиславский стал признанным актером, которого сравнивали с лучшими исполнителями императорских театров. Особо выделялись его роли Анания Яковлева в "Горькой судьбине" и Платона Имшина в "Самоуправцах" Алексея Писемского (1888, 1889), Паратова в "Бесприданнице" Александра Островского (1890), а также Звездинцева в "Плодах просвещения" Льва Толстого (1891). С января 1891 года Станиславский официально взял на себя в Обществе искусств руководство репертуаром и режиссерско-постановочной частью театра.Им были поставлены спектакли "Уриэль Акоста" немецкого писателя Карла Гуцкова (1895), "Отелло" (1896), "Много шума из ничего" (1897) и "Двенадцатая ночь" (1897) английского драматурга Уильяма Шекспира, "Польский еврей" французских писателей Эмиля Эркмана и Александра Шатриана (1896), "Потонувший колокол" (1898) немецкого драматурга Герхарта Гауптмана, в которых играл Акосту, Отелло, бургомистра Матиса, Бенедикта, Мальволио, мастера Генриха.В 1898 году Станиславский вместе с театральным режиссером и педагогом Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр (МХТ), в труппу которого вошли актеры Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкально-драматическому училищу Московского филармонического общества.Первым спектаклем театра стал "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого.Подлинное рождение МХТ и вместе с ним нового направления в мировом сценическом искусстве связано с постановкой пьесы Антона Чехова "Чайка" в 1898 году. Затем были поставлены другие пьесы Чехова – "Дядя Ваня" (1899), "Три сестры" (1901), "Вишневый сад" (1904). Эти спектакли ставились совместно Станиславским и Немировичем-Данченко.Константин Станиславский впервые утвердил на русской сцене принципы режиссерского театра – единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля; целостность актерского ансамбля; психологическую обусловленность мизансцен. Он добивался создания поэтической атмосферы спектакля, передачи "настроения" каждого эпизода, жизненной достоверности образов, подлинности актерского переживания.С 1900-х годов Станиславский стал разрабатывать учение о творчестве актера, впоследствии ставшее известным как система Станиславского. В 1912 году совместно с режиссером Леопольдом Сулержицким он организовал при МХТ Первую студию, в которой преподавал по своей системе.По отзывам критики, шедеврами Станиславского в качестве актера на мхатовской сцене стали роли Астрова в "Дяде Ване", Вершинина в "Трех сестрах", Гаева в "Вишневом саде" Чехова, Штокмана в "Докторе Штокмане" Генрика Ибсена, Сатина в пьесе Максима Горького "На дне".Станиславский играл роли Фамусова в "Горе от ума" (1906) Александра Грибоедова, Ракитина в "Месяце в деревне" (1909) Ивана Тургенева, Крутицкого "На всякого мудреца довольно простоты" (1910) Александра Островского, Аргана в "Мнимом больном" (1913) французского драматурга Жана-Батиста Мольера, Кавалера в "Хозяйке гостиницы" итальянского драматурга Карло Гольдони (1914).Первой постановкой Станиславского в МХТ после революции стал "Каин" английского поэта Джорджа Байрона (1920), известность также получил спектакль "Ревизор" (1921) Николая Гоголя.Деятельность Станиславского в 1920-1930-е годы определялась его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. В то время Художественному театру предъявлялись социально-политические обвинения, в прессе звучали обвинения в "отсталости", в "нежелании" принять революционную действительность. Постановка "Горячего сердца" (1926) по пьесе Александра Островского стала ответом на эти нападки. Стремительная легкость темпа отличала "Безумный день, или Женитьба Фигаро" французского драматурга Пьера-Огюстена Бомарше (1927).После тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в Художественном театре в 1928 году, врачи запретили Станиславскому выходить на сцену. В 1929 году он вернулся к работе, сосредоточившись на теоретических изысканиях и на педагогических пробах своей системы.Среди постановок Художественного театра 1930-х годов, в которых Станиславский принимал участие, – "Страх" Александра Афиногенова (1931), "Мертвые души" по Николаю Гоголю (1932), "Таланты и поклонники" Александра Островского (1933), "Мольер" Михаила Булгакова (1936) и другие.Константин Станиславский в 1918 году стал инициатором и руководителем Оперной студии при Большом театре. В 1924 году студии было присвоено имя Станиславского, в 1926 году она была преобразована в Государственную оперную студию-театр имени Станиславского, в 1928 году – в Государственный оперный театр имени Станиславского. В 1941 году путем его объединения с Музыкальным театром имени Вл. И. Немировича-Данченко был образован Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Константином Станиславским были поставлены оперы "Евгений Онегин" (1922) и "Пиковая дама" (1930) Петра Чайковского, "Царская невеста" (1926), "Майская ночь" (1928) и "Золотой петушок" (1932) Николая Римского-Корсакова, "Богема" (1927) Джакомо Пуччини, "Борис Годунов" (1929) Модеста Мусоргского, "Севильский цирюльник" (1933) Джоаккино Россини, "Кармен" (1935) Жоржа Бизе и "Дон Паскуале" (1936) Гаэтано Доницетти. С 1922 по 1923 год вместе с труппой Московского художественного театра Станиславский выезжал на гастроли в США. Несколько актеров решили не возвращаться в СССР и остались за границей, став активными пропагандистами "метода Станиславского" в Европе и Америке.Во время пребывания в США Станиславский получил заказ на книгу о своей школе, результатом чего стал его труд "Моя жизнь в искусстве", изданный в 1924 году в США, а в 1926 году – в СССР. В 1938 году был опубликован первый том его книги "Работа актера над собой".Константин Станиславский был удостоен различных званий и наград. Он был почетным академиком Российской академии наук (1917), Академии наук СССР (1925). В 1936 году Константину Станиславскому было присвоено звание народный артист СССР. Он был награжден орденом Ленина (1937) и орденом Трудового Красного Знамени (1938).Константин Станиславский скончался в Москве 7 августа 1938 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.В Москве в доме, где жил Станиславский, в 1948 году был организован музей.В сентябре 2014 года в центре Москвы в Камергерском переулке, где расположен Московский художественный театр им. Чехова (МХТ), был открыт памятника его основателям – Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.Памятник Станиславскому также установлен в Караганде (Казахстан) перед входом в Русский драматический театр, который его носит его имя.Именем режиссера также названы Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Электротеатр Станиславский, Ереванский русский драматический театр. В рамках Московского международного кинофестиваля вручается почетный приз – "Верю. Константин Станиславский" с формулировкой "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского". Именем Станиславского названы улицы в различных городах России и ближнего зарубежья. В 1998 году Банк России выпустил две серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 135-летию со дня рождения Станиславского.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, константин станиславский, москва
Справки, Константин Станиславский, Москва
Теоретик сценического искусства, актер и режиссер, народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января
(5 января по старому стилю) 1863 года в Москве в семье потомственных фабрикантов и промышленников Алексеевых. К театру имела отношение бабушка Станиславского по материнской линии, известная французская актриса Мари Варлей. В семье Алексеевых, в которой было девять детей, помимо обычных предметов, ребята изучали иностранные языки, учились танцам, фехтованию.
Во время летнего отдыха устраивались праздники с фейерверками и любительские спектакли в специально построенном домашнем театре – Алексеевском кружке (1877-1888).
Инициатором театральных затей был молодой Константин Алексеев. В кружке ставились
переводные водевили, оперетты.
В 1881 году, после окончания Лазаревского института восточных языков, Константин Алексеев начал службу
в семейной фирме.
Занимаясь днем семейным бизнесом, вечерами играл
в Алексеевском кружке. В январе 1885 года он принял театральный псевдоним Станиславский в честь артиста-любителя доктора Маркова, выступавшего под этой фамилией.
С 1886 года – член дирекции и казначей Московского отделения Русского музыкального общества и Московской консерватории.
В 1888 году вместе с певцом и педагогом Федором Комиссаржевским (Станиславский занимался
у него вокалом), актером и режиссером Александром Федотовым и художником Федором Соллогубом Станиславский разработал проект Московского общества искусства и литературы (МОИиЛ), отдав на него значительные личные средства.
Первый спектакль состоялся 20 декабря (8 декабря по старому стилю) 1888 года.
За десять лет работы МОИиЛ Станиславский стал признанным актером, которого сравнивали с лучшими исполнителями императорских театров. Особо выделялись его роли Анания Яковлева в "Горькой судьбине" и Платона Имшина в "Самоуправцах" Алексея Писемского (1888, 1889), Паратова в "Бесприданнице" Александра Островского (1890), а также Звездинцева в "Плодах просвещения" Льва Толстого (1891).
С января 1891 года Станиславский официально взял
на себя в Обществе искусств руководство репертуаром и режиссерско-постановочной частью театра.
Им были поставлены спектакли "Уриэль Акоста" немецкого писателя Карла Гуцкова (1895), "Отелло" (1896), "Много шума из ничего" (1897) и "Двенадцатая ночь" (1897) английского драматурга Уильяма Шекспира, "Польский еврей" французских писателей Эмиля Эркмана и Александра Шатриана (1896), "Потонувший колокол" (1898) немецкого драматурга Герхарта Гауптмана, в которых играл Акосту, Отелло, бургомистра Матиса, Бенедикта, Мальволио, мастера Генриха.
В 1898 году Станиславский вместе с театральным режиссером и педагогом Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр (МХТ), в труппу которого вошли актеры Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкально-драматическому училищу Московского филармонического общества.
Первым спектаклем театра стал "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого.
Подлинное рождение МХТ и вместе с ним нового направления в мировом сценическом искусстве связано с постановкой пьесы Антона Чехова "Чайка" в 1898 году. Затем были поставлены другие пьесы Чехова – "Дядя Ваня" (1899), "Три сестры" (1901), "Вишневый сад" (1904). Эти спектакли ставились совместно Станиславским и Немировичем-Данченко.
Константин Станиславский впервые утвердил на русской сцене принципы режиссерского театра – единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля; целостность актерского ансамбля; психологическую обусловленность мизансцен. Он добивался создания поэтической атмосферы спектакля, передачи "настроения" каждого эпизода, жизненной достоверности образов, подлинности актерского переживания.
С 1900-х годов Станиславский стал разрабатывать учение о творчестве актера, впоследствии ставшее известным как система Станиславского. В 1912 году совместно с режиссером Леопольдом Сулержицким он организовал
при МХТ Первую студию, в которой преподавал по своей системе.
По отзывам
критики, шедеврами Станиславского в качестве актера на мхатовской сцене стали роли Астрова в "Дяде Ване", Вершинина в "Трех сестрах", Гаева в "Вишневом саде" Чехова, Штокмана в "Докторе Штокмане" Генрика Ибсена, Сатина в пьесе Максима Горького "На дне".
Станиславский играл роли Фамусова в "Горе от ума" (1906) Александра Грибоедова, Ракитина в "Месяце в деревне" (1909) Ивана Тургенева, Крутицкого "На всякого мудреца довольно простоты" (1910) Александра Островского, Аргана в "Мнимом больном" (1913) французского драматурга Жана-Батиста Мольера, Кавалера в "Хозяйке гостиницы" итальянского драматурга Карло Гольдони (1914).
Первой постановкой Станиславского в МХТ после революции стал "Каин" английского поэта Джорджа Байрона (1920), известность также получил спектакль "Ревизор" (1921) Николая Гоголя.
Деятельность Станиславского в 1920-1930-е годы определялась его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. В то время Художественному театру предъявлялись социально-политические обвинения, в прессе звучали обвинения в "отсталости", в "нежелании" принять революционную действительность. Постановка "Горячего сердца" (1926) по пьесе Александра Островского стала ответом на эти нападки. Стремительная легкость темпа отличала "Безумный день, или Женитьба Фигаро" французского драматурга Пьера-Огюстена Бомарше (1927).
После тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в Художественном театре в 1928 году, врачи запретили Станиславскому выходить на сцену. В 1929 году он вернулся к работе, сосредоточившись на теоретических изысканиях и на педагогических пробах своей системы.
Среди постановок Художественного театра 1930-х годов, в которых Станиславский принимал участие, – "Страх" Александра Афиногенова (1931), "Мертвые души" по Николаю Гоголю (1932), "Таланты и поклонники" Александра Островского (1933), "Мольер" Михаила Булгакова (1936) и другие.
Константин Станиславский в 1918 году стал инициатором и руководителем Оперной студии при Большом театре. В 1924 году студии было присвоено имя Станиславского, в 1926 году она была преобразована в Государственную оперную студию-театр имени Станиславского, в 1928 году – в Государственный оперный театр имени Станиславского. В 1941 году путем его объединения с Музыкальным театром имени Вл. И. Немировича-Данченко был образован Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Константином Станиславским были поставлены оперы
"Евгений Онегин" (1922) и "Пиковая дама" (1930) Петра Чайковского, "Царская невеста" (1926), "Майская ночь" (1928) и "Золотой петушок" (1932) Николая Римского-Корсакова, "Богема" (1927) Джакомо Пуччини, "Борис Годунов" (1929) Модеста Мусоргского, "Севильский цирюльник" (1933) Джоаккино Россини, "Кармен" (1935) Жоржа Бизе и "Дон Паскуале" (1936) Гаэтано Доницетти.
С 1922 по 1923 год вместе с труппой Московского художественного театра Станиславский выезжал
на гастроли в США. Несколько актеров решили не возвращаться в СССР и остались за границей, став активными пропагандистами "метода Станиславского" в Европе и Америке.
Во время пребывания в США Станиславский получил заказ на книгу о своей школе, результатом чего стал его труд "Моя жизнь в искусстве", изданный в 1924 году в США, а в 1926 году – в СССР. В 1938 году был опубликован первый том его книги "Работа актера над собой".
Константин Станиславский был удостоен различных званий и наград. Он был почетным академиком Российской академии наук (1917), Академии наук СССР (1925). В 1936 году Константину Станиславскому было присвоено звание народный артист СССР. Он был награжден орденом Ленина (1937) и орденом Трудового Красного Знамени (1938).
Константин Станиславский скончался в Москве 7 августа 1938 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В Москве в доме, где жил Станиславский, в 1948 году был организован музей.
В сентябре 2014 года в центре Москвы в Камергерском переулке, где расположен
Московский художественный театр им. Чехова (МХТ), был открыт памятника его основателям – Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.
Памятник Станиславскому также установлен
в Караганде (Казахстан) перед входом в Русский драматический театр, который его носит его имя.
Именем режиссера также названы
Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Электротеатр
Станиславский, Ереванский русский драматический театр
.
В рамках Московского международного кинофестиваля вручается почетный приз
– "Верю. Константин Станиславский" с формулировкой "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского".
Именем Станиславского названы улицы
в различных городах России и ближнего зарубежья.
В 1998 году Банк России выпустил
две серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 135-летию со дня рождения Станиславского.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников