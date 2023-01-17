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МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики - РИА Новости, 17.01.2023
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МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики - РИА Новости, 17.01.2023
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:07
2023-01-17T19:07
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
кристалина георгиева
украина
давос
россия
мвф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине. Выступая на форуме в Давосе, Георгиева отметила, что 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии и были весьма оптимистичны в своих прогнозах. Однако, о ее словам, "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно. А 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику". "Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ. "Номер два - кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной. Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор - высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", – добавила Георгиева. В результате, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%. В такой ситуации, по словам директора-распорядителя, странам логично было бы обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. "Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас", – заявила она. Фрагментация экономики, по мнению Георгиевой, может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. "Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что означают проценты: это около 7 триллионов долларов убытков, это ВВП Германии и Японии вместе. А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8% до 12% мирового ВВП", - заключила Георгиева.
https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html
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экономика, цены на нефть, кристалина георгиева, украина, давос, россия, мвф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Кристалина Георгиева, Украина, Давос, Россия, МВФ
19:07 17.01.2023
 
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики

Глава МВФ Георгиева назвала спецоперацию на Украине в числе главных рисков для экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине.
Выступая на форуме в Давосе, Георгиева отметила, что 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии и были весьма оптимистичны в своих прогнозах. Однако, о ее словам, "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно. А 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику".
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"Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ.
"Номер два - кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной. Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор - высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", – добавила Георгиева.
В результате, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%. В такой ситуации, по словам директора-распорядителя, странам логично было бы обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. "Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас", – заявила она.
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Фрагментация экономики, по мнению Георгиевой, может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок.
"Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что означают проценты: это около 7 триллионов долларов убытков, это ВВП Германии и Японии вместе. А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8% до 12% мирового ВВП", - заключила Георгиева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьКристалина ГеоргиеваУкраинаДавосРоссияМВФ
 
 
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