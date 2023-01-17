https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики - РИА Новости, 17.01.2023
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:07
2023-01-17T19:07
2023-01-17T19:07
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
кристалина георгиева
украина
давос
россия
мвф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине. Выступая на форуме в Давосе, Георгиева отметила, что 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии и были весьма оптимистичны в своих прогнозах. Однако, о ее словам, "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно. А 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику". "Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ. "Номер два - кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной. Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор - высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", – добавила Георгиева. В результате, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%. В такой ситуации, по словам директора-распорядителя, странам логично было бы обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. "Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас", – заявила она. Фрагментация экономики, по мнению Георгиевой, может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. "Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что означают проценты: это около 7 триллионов долларов убытков, это ВВП Германии и Японии вместе. А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8% до 12% мирового ВВП", - заключила Георгиева.
https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html
https://ria.ru/20230113/mvf-1844524414.html
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экономика, цены на нефть, кристалина георгиева, украина, давос, россия, мвф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Кристалина Георгиева, Украина, Давос, Россия, МВФ
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики
Глава МВФ Георгиева назвала спецоперацию на Украине в числе главных рисков для экономики
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине.
Выступая на форуме в Давосе
, Георгиева отметила, что 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии и были весьма оптимистичны в своих прогнозах. Однако, о ее словам, "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно. А 24 февраля Россия
вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику".
"Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ.
"Номер два - кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной. Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор - высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", – добавила Георгиева.
В результате, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%. В такой ситуации, по словам директора-распорядителя, странам логично было бы обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. "Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас", – заявила она.
Фрагментация экономики, по мнению Георгиевой, может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок.
"Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что означают проценты: это около 7 триллионов долларов убытков, это ВВП Германии
и Японии
вместе. А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8% до 12% мирового ВВП", - заключила Георгиева.