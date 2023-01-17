https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html

МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики

МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики - РИА Новости, 17.01.2023

МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:07

2023-01-17T19:07

2023-01-17T19:07

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

кристалина георгиева

украина

давос

россия

мвф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине. Выступая на форуме в Давосе, Георгиева отметила, что 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии и были весьма оптимистичны в своих прогнозах. Однако, о ее словам, "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно. А 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику". "Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ. "Номер два - кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной. Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор - высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", – добавила Георгиева. В результате, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%. В такой ситуации, по словам директора-распорядителя, странам логично было бы обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. "Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас", – заявила она. Фрагментация экономики, по мнению Георгиевой, может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП – при условии, что страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. "Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что означают проценты: это около 7 триллионов долларов убытков, это ВВП Германии и Японии вместе. А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8% до 12% мирового ВВП", - заключила Георгиева.

https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html

https://ria.ru/20230113/mvf-1844524414.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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экономика, цены на нефть, кристалина георгиева, украина, давос, россия, мвф