14:58 17.01.2023 (обновлено: 15:00 17.01.2023)
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"
Минобороны: ВС России уничтожили поставленные Киеву гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.