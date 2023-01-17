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ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин" - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845495742.html
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин" - РИА Новости, 17.01.2023
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"
Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:58
2023-01-17T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сша
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230117/diversanty-1845491799.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, США
14:58 17.01.2023 (обновлено: 15:00 17.01.2023)
 
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"

Минобороны: ВС России уничтожили поставленные Киеву гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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