https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845495742.html

ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"

ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин" - РИА Новости, 17.01.2023

ВС России уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"

Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:58

2023-01-17T14:58

2023-01-17T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

сша

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230117/diversanty-1845491799.html

https://ria.ru/20230117/pvo-1845495103.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, сша