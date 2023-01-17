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ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845492438.html
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:48
2023-01-17T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
безопасность
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две диверсионно-разведывательные группы, и пять единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230117/voennye-1845491929.html
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россия, украина, донецкая народная республика, безопасность, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире, Вооруженные силы Украины
14:48 17.01.2023 (обновлено: 14:53 17.01.2023)
 
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две диверсионно-разведывательные группы, и пять единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сводке.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 14:47Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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