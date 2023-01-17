https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845492438.html

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:48

2023-01-17T14:48

2023-01-17T14:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две диверсионно-разведывательные группы, и пять единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики. Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230117/voennye-1845491929.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, безопасность, в мире, вооруженные силы украины