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Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД - РИА Новости, 17.01.2023
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД
Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:36
2023-01-17T12:36
специальная военная операция на украине
политика
вячеслав володин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В преддверии Нового года состоялся разговор с нашими солдатами и офицерами – десантниками, участниками в специальной военной операции. Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Государственной думы. Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы", - сказал он в ходе пленарного заседания.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
12:36 17.01.2023
 
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД

Володин: поддержка участников спецоперации должна стать постоянным приоритетом Госдумы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В преддверии Нового года состоялся разговор с нашими солдатами и офицерами – десантниками, участниками в специальной военной операции. Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Государственной думы. Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы", - сказал он в ходе пленарного заседания.
В Государственной думе России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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