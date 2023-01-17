https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html

Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД

Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД - РИА Новости, 17.01.2023

Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД

Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

специальная военная операция на украине

политика

вячеслав володин

госдума рф

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В преддверии Нового года состоялся разговор с нашими солдатами и офицерами – десантниками, участниками в специальной военной операции. Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Государственной думы. Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы", - сказал он в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия