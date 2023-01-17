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Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД - РИА Новости, 17.01.2023
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД
Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:36
2023-01-17T12:36
2023-01-17T12:36
специальная военная операция на украине
политика
вячеслав володин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники спецоперации рассчитывают на Госдуму, необходимо сделать все для них и их семей, это должно быть постоянным приоритетом работы Госдумы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В преддверии Нового года состоялся разговор с нашими солдатами и офицерами – десантниками, участниками в специальной военной операции. Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Государственной думы. Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы", - сказал он в ходе пленарного заседания.
https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Володин назвал поддержку участников спецоперации постоянным приоритетом ГД
Володин: поддержка участников спецоперации должна стать постоянным приоритетом Госдумы