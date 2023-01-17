https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845376319.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 января 2023 годаЗа минувшие сутки подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском и Краснолиманском направлениях. Уничтожены несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Параллельно ликвидированы 82 артиллерийских расчета, 98 районов скопления живой силы и техники, гаубица "Краб", самоходная гаубица М109 "Паладин", РСЗО "Град", гаубица Д-20, две гаубицы "Гиацинт-Б", две самоходные гаубицы "Акация", пять гаубиц Д-30, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы: две станции AN/ТPQ-50, AN/ТPQ-36 и AN/TPQ-48. Средства ПВО сбили шесть беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противорадиолокационная ракета HARM, баллистическая ракета "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотник, 401 зенитный ракетный комплекс, 984 реактивные системы залпового огня, 7549 танков и других бронемашин, 3853 орудия полевой артиллерии и 8081 единица автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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