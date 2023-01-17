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В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230117/spasenie-1845540166.html
В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины
В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.01.2023
В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины
Четырех рыбаков спасли в Пролетарском районе Ростовской области, их доставили на берег с дрейфующей льдины, рассказали в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:05
2023-01-17T17:05
хорошие новости
происшествия
ростовская область
пролетарский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Четырех рыбаков спасли в Пролетарском районе Ростовской области, их доставили на берег с дрейфующей льдины, рассказали в ГУ МЧС России по региону. "В Пролетарском районе возле хутора Дальний с отколовшейся льдины спасены четыре рыбака", - говорится в сообщении. Уточняется, что четверо мужчин из Сальска занимались рыбной ловлей в 35 метрах от берега и не заметили, как льдину оторвало и они оказались посреди Веселовского водохранилища. После этого лед раскололся на четыре части и каждый из рыбаков дрейфовал на обломке льдины. О создавшейся ситуации сообщили спасателям сами потерпевшие и местные жители. На место происшествия было направлено судно на воздушной подушке со спасателями, которые доставили рыбаков на берег. "Помощь подоспела вовремя, все четверо рыбаков спасены и доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html
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происшествия, ростовская область, пролетарский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ростовская область, Пролетарский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:05 17.01.2023
 
В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины

В Ростовской области инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины

© ГУ МЧС России по Ростовской областиИнспекторы ГИМС спасли рыбаков на Веселовском водохранилище в Ростовской области. Кадр из видео
Инспекторы ГИМС спасли рыбаков на Веселовском водохранилище в Ростовской области. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Инспекторы ГИМС спасли рыбаков на Веселовском водохранилище в Ростовской области. Кадр из видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Четырех рыбаков спасли в Пролетарском районе Ростовской области, их доставили на берег с дрейфующей льдины, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
"В Пролетарском районе возле хутора Дальний с отколовшейся льдины спасены четыре рыбака", - говорится в сообщении.
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После этого лед раскололся на четыре части и каждый из рыбаков дрейфовал на обломке льдины. О создавшейся ситуации сообщили спасателям сами потерпевшие и местные жители. На место происшествия было направлено судно на воздушной подушке со спасателями, которые доставили рыбаков на берег.
"Помощь подоспела вовремя, все четверо рыбаков спасены и доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
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Хорошие новостиПроисшествияРостовская областьПролетарский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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