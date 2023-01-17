https://ria.ru/20230117/spasenie-1845540166.html

В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины

В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.01.2023

В Ростовской области спасли четырех рыбаков с дрейфующей льдины

Четырех рыбаков спасли в Пролетарском районе Ростовской области, их доставили на берег с дрейфующей льдины, рассказали в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:05

2023-01-17T17:05

2023-01-17T17:05

хорошие новости

происшествия

ростовская область

пролетарский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Четырех рыбаков спасли в Пролетарском районе Ростовской области, их доставили на берег с дрейфующей льдины, рассказали в ГУ МЧС России по региону. "В Пролетарском районе возле хутора Дальний с отколовшейся льдины спасены четыре рыбака", - говорится в сообщении. Уточняется, что четверо мужчин из Сальска занимались рыбной ловлей в 35 метрах от берега и не заметили, как льдину оторвало и они оказались посреди Веселовского водохранилища. После этого лед раскололся на четыре части и каждый из рыбаков дрейфовал на обломке льдины. О создавшейся ситуации сообщили спасателям сами потерпевшие и местные жители. На место происшествия было направлено судно на воздушной подушке со спасателями, которые доставили рыбаков на берег. "Помощь подоспела вовремя, все четверо рыбаков спасены и доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html

https://ria.ru/20221224/sobaki-1841077276.html

ростовская область

пролетарский район

россия

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происшествия, ростовская область, пролетарский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)