https://ria.ru/20230117/sotsproekty-1845582225.html
Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей
Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей - РИА Новости, 17.01.2023
Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей
Свыше 33,7 миллиона рублей получат 18 НКО Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:28
2023-01-17T19:28
2023-01-17T19:28
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
фонд президентских грантов
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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Свыше 33,7 миллиона рублей получат 18 НКО Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного Фондом президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что наиболее крупные гранты от двух до пяти миллионов получат инициативы исторических общественных организаций, проекты, направленные на работу с детьми и инвалидами, на оказание паллиативной помощи людям с тяжелыми заболеваниями, на защиту прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие волонтерства. По словам Артамонова, государственную поддержку также получат НКО, деятельность которых направлена на поддержку женщин, родивших на ранних сроках беременности, на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, формирование у школьников семейных ценностей."Некоммерческие организации помогают выстраивать очень важный диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты липецких НКО постоянно получают гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы всегда будем поддерживать такие организации", – сказал губернатор региона Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20221216/nagrady-1839242857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, фонд президентских грантов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Фонд президентских грантов
ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Свыше 33,7 миллиона рублей получат 18 НКО Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного Фондом президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что наиболее крупные гранты от двух до пяти миллионов получат инициативы исторических общественных организаций, проекты, направленные на работу с детьми и инвалидами, на оказание паллиативной помощи людям с тяжелыми заболеваниями, на защиту прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие волонтерства.
По словам Артамонова
, государственную поддержку также получат НКО, деятельность которых направлена на поддержку женщин, родивших на ранних сроках беременности, на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, формирование у школьников семейных ценностей.
"Некоммерческие организации помогают выстраивать очень важный диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты липецких НКО постоянно получают гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы всегда будем поддерживать такие организации", – сказал губернатор региона Игорь Артамонов.