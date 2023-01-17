https://ria.ru/20230117/sotsproekty-1845582225.html

Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей

Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей - РИА Новости, 17.01.2023

Липецкие НКО на реализацию соцпроектов получат почти 34 млн рублей

Свыше 33,7 миллиона рублей получат 18 НКО Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:28

2023-01-17T19:28

2023-01-17T19:28

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

фонд президентских грантов

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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Свыше 33,7 миллиона рублей получат 18 НКО Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного Фондом президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что наиболее крупные гранты от двух до пяти миллионов получат инициативы исторических общественных организаций, проекты, направленные на работу с детьми и инвалидами, на оказание паллиативной помощи людям с тяжелыми заболеваниями, на защиту прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие волонтерства. По словам Артамонова, государственную поддержку также получат НКО, деятельность которых направлена на поддержку женщин, родивших на ранних сроках беременности, на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, формирование у школьников семейных ценностей."Некоммерческие организации помогают выстраивать очень важный диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты липецких НКО постоянно получают гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы всегда будем поддерживать такие организации", – сказал губернатор региона Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20221216/nagrady-1839242857.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, фонд президентских грантов