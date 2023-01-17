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Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html
Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой
Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой - РИА Новости, 17.01.2023
Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой
Правоохранители обнаружили тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой в лесу под Мелитополем, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:16
2023-01-17T10:16
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Правоохранители обнаружили тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой в лесу под Мелитополем, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской области. "Сотрудниками кинологической службы полиции с использование служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанным в землю в лесном массиве, в окрестностях поселка Новое, Мелитопольского района", - говорится в сообщении. В оборудованном тайнике было 9 противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 3 механических запала, 9 килограммов тротила, боеприпасы. В ведомстве сообщили, что тайник обнаружен благодаря оперативной информации.
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мелитополь
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мелитополь, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
10:16 17.01.2023
 
Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой

В лесу под Мелитополем обнаружили схрон с минами, боезарядами и взрывчаткой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОбнаружение схрона с боеприпасами
Обнаружение схрона с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Обнаружение схрона с боеприпасами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Правоохранители обнаружили тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой в лесу под Мелитополем, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской области.
"Сотрудниками кинологической службы полиции с использование служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанным в землю в лесном массиве, в окрестностях поселка Новое, Мелитопольского района", - говорится в сообщении.
В оборудованном тайнике было 9 противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 3 механических запала, 9 килограммов тротила, боеприпасы. В ведомстве сообщили, что тайник обнаружен благодаря оперативной информации.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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