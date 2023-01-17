https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html

Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой

Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой - РИА Новости, 17.01.2023

Под Мелитополем обнаружили схрон с минами и взрывчаткой

Правоохранители обнаружили тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой в лесу под Мелитополем, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:16

2023-01-17T10:16

2023-01-17T10:16

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Правоохранители обнаружили тайник с минами, боезарядами для гранатометов и взрывчаткой в лесу под Мелитополем, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской области. "Сотрудниками кинологической службы полиции с использование служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанным в землю в лесном массиве, в окрестностях поселка Новое, Мелитопольского района", - говорится в сообщении. В оборудованном тайнике было 9 противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 3 механических запала, 9 килограммов тротила, боеприпасы. В ведомстве сообщили, что тайник обнаружен благодаря оперативной информации.

https://ria.ru/20230117/naemniki-1845357195.html

мелитополь

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)