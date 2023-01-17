https://ria.ru/20230117/sk-1845581091.html

СК Мордовии проверят инцидент в автобусе, где водитель ударил подростка

СК Мордовии проверят инцидент в автобусе, где водитель ударил подростка - РИА Новости, 17.01.2023

СК Мордовии проверят инцидент в автобусе, где водитель ударил подростка

Сотрудники следственного управления СК РФ по Мордовии проводят проверку инцидента в Рузаевке, где водитель автобуса ударил в лицо подростка якобы за то, что тот РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:16

2023-01-17T19:16

2023-01-17T19:16

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Мордовии проводят проверку инцидента в Рузаевке, где водитель автобуса ударил в лицо подростка якобы за то, что тот пытался расплатиться чужой социальной картой, сообщает пресс-служба ведомства. Днем во вторник в соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео конфликта в автобусе. Подросток попытался расплатиться за проезд социальной картой, но водитель предположил, что карта чужая, и забрал ее. В ходе завязавшейся перебранки водитель попытался вывести подростка из автобуса, а затем ударил его в лицо так, что тот упал. "Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия организовано проведение процессуальной проверки по публикации, размещенной в социальной сети. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20221208/shtraf-1837158855.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)