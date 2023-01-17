https://ria.ru/20230117/sizo-1845376690.html

СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО

СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО - РИА Новости, 17.01.2023

СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО

В России могут измениться условия содержания в следственных изоляторах, пишет РБК. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:23

2023-01-17T10:23

2023-01-17T13:45

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России могут измениться условия содержания в следственных изоляторах, пишет РБК."Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных", — говорится в материале.Так, документ разрешает использовать в СИЗО аудиовизуальную и электронную аппаратуру для надзора. При этом администрация обязана сообщать под расписку о ее применении.Ведомство также предложило внести поправки в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся уже осужденных россиян. Сейчас заключенный, считающийся злостным нарушителем, сохраняет такой статус до конца срока. Согласно законопроекту, если в течение года не происходит новых взысканий, то статус снимается.Кроме того, Минюст предложил в соответствии с инфляцией увеличить сумму, которую осужденные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости.Также в исправительных центрах могут изменить норму площади с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы.Возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, предлагается повысить с трех до четырех лет.Как указано в пояснительной записке, документ "направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года".

https://ria.ru/20221212/sizo-1838059139.html

https://ria.ru/20221207/sizo-1837058320.html

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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)