https://ria.ru/20230117/sizo-1845376690.html
СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО
СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО - РИА Новости, 17.01.2023
СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО
В России могут измениться условия содержания в следственных изоляторах, пишет РБК. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:23
2023-01-17T10:23
2023-01-17T13:45
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России могут измениться условия содержания в следственных изоляторах, пишет РБК."Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных", — говорится в материале.Так, документ разрешает использовать в СИЗО аудиовизуальную и электронную аппаратуру для надзора. При этом администрация обязана сообщать под расписку о ее применении.Ведомство также предложило внести поправки в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся уже осужденных россиян. Сейчас заключенный, считающийся злостным нарушителем, сохраняет такой статус до конца срока. Согласно законопроекту, если в течение года не происходит новых взысканий, то статус снимается.Кроме того, Минюст предложил в соответствии с инфляцией увеличить сумму, которую осужденные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости.Также в исправительных центрах могут изменить норму площади с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы.Возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, предлагается повысить с трех до четырех лет.Как указано в пояснительной записке, документ "направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года".
https://ria.ru/20221212/sizo-1838059139.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
10:23 17.01.2023 (обновлено: 13:45 17.01.2023)
СМИ: Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО
РБК: Минюст предложил изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
В России могут измениться условия содержания в следственных изоляторах, пишет РБК
.
"Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных", — говорится в материале.
Так, документ разрешает использовать в СИЗО аудиовизуальную и электронную аппаратуру для надзора. При этом администрация обязана сообщать под расписку о ее применении.
Ведомство также предложило внести поправки в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся уже осужденных россиян. Сейчас заключенный, считающийся злостным нарушителем, сохраняет такой статус до конца срока. Согласно законопроекту, если в течение года не происходит новых взысканий, то статус снимается.
Кроме того, Минюст предложил в соответствии с инфляцией увеличить сумму, которую осужденные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости.
Также в исправительных центрах могут изменить норму площади с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы.
Возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, предлагается повысить с трех до четырех лет.
Как указано в пояснительной записке, документ "направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года".