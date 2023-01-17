https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845533355.html

Москва расширила стоп-лист европейских чиновников

Москва расширила стоп-лист европейских чиновников - РИА Новости, 17.01.2023

Москва расширила стоп-лист европейских чиновников

Москва в ответ на недружественные действия ЕС расширила стоп-лист представителей европейских организаций и стран — членов союза, которым запрещен въезд в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:41

2023-01-17T16:41

2023-01-17T18:33

москва

евросоюз

россия

европарламент

оон

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва в ответ на недружественные действия ЕС расширила стоп-лист представителей европейских организаций и стран — членов союза, которым запрещен въезд в Россию, сообщил МИД.Отмечается, что речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в оказании военной помощи Украине, государственных и коммерческих структур, поставляющих Киеву оружие и военную технику, а также гражданах, "замеченных в систематической публичной антироссийской риторике"."Европейский союз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. Страны ЕС 16 декабря 2022 года приняли девятый санкционный пакет. Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", — говорится в пресс-релизе министерства.Как утверждается, "агрессивную антироссийскую линию проводит и Европарламент", члены которого утвердили резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Этот шаг в МИД назвали очередной демонстрацией двойных стандартов "западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса".Упомянутый девятый пакет санкций ЕС против России утвержден в декабре. Среди мер — ограничения против банков, частичный запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую отрасль, расширение эмбарго на поставку товаров двойного назначения и технологий, запрет на экспорт некоторых других товаров и расширение списка персональных рестрикций, куда попали еще 200 человек и организаций. Постпредство России при ЕС назвало меры нелегитимными. Там заявили, что цель ограничений — давление на суверенное государство, что противоречит нормам международных финансовых и торговых отношений.

https://ria.ru/20230116/opros-1845072278.html

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евросоюз, россия, европарламент, оон, санкции в отношении россии, в мире