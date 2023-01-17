https://ria.ru/20230117/sakhalin-2-1845421911.html

Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2"

Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2" - РИА Новости, 17.01.2023

Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2"

Японская энергетическая компания Osaka Gas подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалина-2" ООО... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

2023-01-17T12:36

экономика

япония

россия

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природный газ

сжиженный природный газ

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японская энергетическая компания Osaka Gas подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" взамен контракта с прежним оператором, пишет издание "Санкэй". Прежний контракт с Sakhalin Energy предусматривал поставки 200 тысяч тонн СПГ в год, что составляет около 2% общих закупок СПГ японской компанией. "Мы смогли достичь заключения контракта на прежних условиях", - цитирует издание слова представителя Osaka Gas. Стоимость и сроки контракта раскрываться не будут, добавляется в статье. Ранее аналогичные контракты с новым оператором заключили JERA (совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co), а также Kyushu Electric Power Company, Tohoku Electric , Hiroshima Gas, Saibu Gas и Tokyo Gas. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам. Правительство РФ 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.

https://ria.ru/20230116/gaz-1845117887.html

https://ria.ru/20230116/gaz-1845074724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, япония, россия, сахалин-2, в мире, газпром, природный газ, сжиженный природный газ, спг