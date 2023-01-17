Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2"
Японская Osaka Gas подписала контракт с новым оператором "Сахалина-2" на поставки СПГ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японская энергетическая компания Osaka Gas подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" взамен контракта с прежним оператором, пишет издание "Санкэй".
Прежний контракт с Sakhalin Energy предусматривал поставки 200 тысяч тонн СПГ в год, что составляет около 2% общих закупок СПГ японской компанией.
"Мы смогли достичь заключения контракта на прежних условиях", - цитирует издание слова представителя Osaka Gas.
Стоимость и сроки контракта раскрываться не будут, добавляется в статье.
Ранее аналогичные контракты с новым оператором заключили JERA (совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co), а также Kyushu Electric Power Company, Tohoku Electric , Hiroshima Gas, Saibu Gas и Tokyo Gas.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.
Правительство РФ 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.
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