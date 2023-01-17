https://ria.ru/20230117/roskachestvo-1845531296.html

В Кузбассе создадут подразделение Роскачества

В Кузбассе создадут подразделение Роскачества - РИА Новости, 17.01.2023

В Кузбассе создадут подразделение Роскачества

Подразделение Роскачества создадут в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:50

кемеровская область

россия

сергей цивилев

максим протасов

роскачество

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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Подразделение Роскачества создадут в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи с главой Роскачества Максимом Протасовым. "Для ускорения процессов внедрения федеральных стандартов качества принято решение о создании на территории Кузбасса подразделения Роскачества. Специалисты пройдут обучение в Москве и будут на месте быстро и эффективно внедрять у себя лучшие практики менеджмента качества", – цитирует пресс-служба Цивилева. По словам Протасова, совместно с правительством области Роскачество будет оказывать предприятиям региона поддержку в диагностике бизнес-процессов по модели делового совершенства, которую Роскачество проводит в рамках премии правительства РФ в области качества. "Благодаря такой диагностике и внедрению рекомендаций экспертов премии, участники демонстрируют увеличение производительности труда и экономического эффекта. Так, за историю проведения премии 38 организаций региона приняли в ней участие. Лауреатами и дипломантами премии становились металлургические предприятия Кузбасса и организации из сферы и здравоохранения", - приводятся в сообщении слова Протасова. Руководитель Роскачества подчеркнул, что правительство региона уделяет особое внимание уровню качества жизни граждан, которое складывается из эффективности работы предприятий, наличия качественных товаров и услуг. "Мы расширим мониторинг качества местных товаров и увеличим выборку продукции, которая войдет в веерные исследования Роскачества. Лучшие из них по результатам испытаний смогут претендовать на российский Знак качества и получить государственную поддержку в продвижении в федеральных торговых сетях, а также за рубежом. Думаю, что в результате нашей работы первые товары Кузбасса, маркированные Знаком качества, могут появиться в течение полугода", - сказал Протасов. Российский Знак качества присуждается товарам, которые соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Так, средний рост продаж товаров-держателей Знака качества за 2021 год составил порядка 30%. Кроме того, в рамках встречи правительство Кузбасса и Роскачество обсудили перспективы сертификации местных предприятий на соответствие органическому производству и стандартам "Халяль", а также содействие в продвижении такой продукции и ее поставок, в том числе на экспорт. Также стороны подписали соглашение, которое будет способствовать планомерному повышению качества местной продукции и развитию промышленности в регионе.

https://ria.ru/20221219/kuzbass-1839714519.html

https://ria.ru/20221207/granty-1836892828.html

https://ria.ru/20220322/kuzbass-1779382863.html

https://ria.ru/20230112/samozanyatye-1844288601.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кемеровская область, россия, сергей цивилев, максим протасов, роскачество